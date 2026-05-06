El Ayuntamiento de Coria inicia las obras de reforma del acerado en la carretera de Montehermoso

El Ayuntamiento de Coria ha iniciado este miércoles las obras de reforma del acerado en la carretera de Montehermoso, unos trabajos que se incluyen en el proyecto ‘Pavimentaciones y asfaltados en la ciudad de Coria en 3 lotes’. En concreto se ejecuta el Lote 1: Reforma de acerados municipales.

Estas actuaciones, según el consistorio explica en una nota, tienen como objetivo la mejora y renovación de la acera en esta vía, una zona transitada por peatones, reforzando la seguridad y accesibilidad para todos los vecinos.

Cabe recordar que dentro de este mismo proyecto ya se han llevado a cabo actuaciones en otras calles como Cadenetas y, recientemente en la travesía Alfonso VII, y se continuará progresivamente en diferentes puntos de la ciudad.

El contrato fue adjudicado a la empresa Ambienta Ingeniería y Servicios Agrarios y Forestales, S.L.U., por un importe de 85.985 euros (más IVA), y está siendo ejecutado con remanentes del ayuntamiento.

Estas obras contemplan no solo la renovación del acerado, sino también actuaciones accesorias como pintura y mejoras en accesibilidad, contribuyendo a una mayor seguridad para los peatones y a la modernización de las infraestructuras urbanas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Coria continúa avanzando en su compromiso con el mantenimiento y mejora del entorno urbano, atendiendo a las necesidades de los vecinos.

Un Plan Integral

Estas actuaciones se suman a otras realizadas anteriormente y que han mejorado el camino del cementerio municipal, así como en las calles Almanzor, travesía Alfonso VII, carretera de Montehermoso y calle Calzadilla.

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El objetivo es la mejora y renovación de aceras en vías públicas, así como las obras accesorias de pintura y accesibilidad, aportando una mayor accesibilidad y seguridad para los peatones, así como a la modernización de las infraestructuras urbanas, señalaron desde el consistorio.