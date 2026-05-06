El Valle del Alagón celebra la Primavera en la Dehesa con astroturismo, gastronomía y patrimonio cultural

El programa de Primavera en la Dehesa que promueve la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval) arrancará este viernes 8 de mayo con la primera de las actividades dedicadas al astroturismo en un paraje singular como son los Canchos de Ramiro, en Cachorrilla. Para participar en la actividad se requiere inscripción previa y comenzará a las 22.00 horas. Es recomendable llevar ropa de abrigo y linterna para disfrutar de los cielos nocturnos del Valle del Alagón y dejarse atrapar por un viaje por la bóveda celeste.

El sábado, Morcillo también se convertirá en protagonista con la celebración el 9 de mayo de la II edición de la Jornada de Patrimonio Cultural del Valle del Alagón y con su famosa sopa de patatas. Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa. La mañana estará dedicada a ponencias sobre la historia y el patrimonio de la comarca.

Festival Jara en Flor celebrado en Alagón del Río. / Cedida

Desde las 9.30 horas se hablará del fuero de Coria o de la iglesia de San Pedro Apóstol de Valdeobispo. También los asistentes conocerán más sobre la repoblación de Morcillo en el siglo XVIII o la cultura inmaterial de Riolobos. Por la tarde habrá actividades lúdicas a partir de las 17.00 con un taller de flauta y tamboril, danzas tradicionales, gastronomía con la sopa de patatas de Morcillo y música en directo con el grupo de versiones de los años 80 ‘La Banda’.

CORIA

Un paseo didáctico por Coria titulado ‘El camino del ganado: Trashumancia y vida pastoril’ llegará el domingo 10 de mayo. Esta es otra de las actividades organizadas por Adesval dentro de la programación de Primavera en la Dehesa 2026 para el segundo fin de semana.

Se trata de una actividad dirigida a toda la familia para recorrer a pie antiguos caminos de paso de ganado por la Dehesa Boyal de Coria. Los participantes conocerán el papel tan importante del ganado en la conservación de la dehesa y los diferentes ecosistemas, además de los oficios tradicionales en torno a la ganadería como mayorales, esquiladores, y por supuesto pastores.

También aprenderán más sobre las infraestructuras ganaderas como las majadas, abrevaderos o los cercados. El paseo comenzará a las 10.00 y es necesario apuntarse previamente. Tiene una duración de unas dos horas y media, la dificultad es baja y el recorrido es accesible.

Balance inicio programa

La programación arrancó hace unos días con los municipios de Alagón del Río, Valdeobispo y Montehermoso en el estreno de Primavera en la Dehesa 2026. El primer fin de semana llenó de actividades Alagón del Río con la celebración del Festival de la Jara en Flor.

Hubo mercado artesanal, talleres de manualidades, visitas a la plantación de jaras y animación infantil. La música estuvo presente en las calles de Alagón ornamentadas con elementos florales y con un gran ambiente.

En Valdeobispo tuvo lugar la Jornada de Dehesa, Agua y Naturaleza en el espectacular enclave del Albergue Alagón Natura. Los participantes descubrieron el patrimonio histórico y cultural de Valdeobispo en un agradable paseo para visitar la presa y disfrutar del paisaje. Aunque la lluvia hizo acto de presencia, los asistentes no se desanimaron a participar en los talleres y en las actividades acuáticas.

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En Montehermoso, la gymkana turística reunió a participantes de todas las edades, ávidos de aprender más sobre los tesoros de la localidad, resolver las pistas y conseguir el premio final. Un juego para toda la familia que resultó un éxito.