Coria repone seis palmeras afectadas por el picudo rojo para recuperar el paisaje urbano

El Ayuntamiento de Coria está llevando a cabo durante estos días la reposición de un total de seis palmeras que habían sido afectadas por el picudo rojo, una plaga invasora que que provoca la destrucción de este tipo de ejemplares. Esto ha obligado a llevar a cabo a su retirada por motivos de seguridad y conservación.

Los trabajos contemplan la plantación de nuevas palmeras datileras, una especie adaptada al entorno urbano y de gran valor ornamental, con el objetivo de mantener y mejorar la imagen de estas zonas de la ciudad.

En concreto, se están sustituyendo cuatro ejemplares en la plaza de San Pedro y otros dos en la calle Ancha del Rollo, recuperando así espacios verdes que habían quedado afectados por la pérdida de las palmeras anteriores. Los trabajos se han desarrollado este jueves en la plaza de San Pedro, a partir de mañana se realizarán en la calle Ancha del Rollo.

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Desde el ayuntamiento se continúa trabajando en el mantenimiento y mejora del arbolado y las zonas ajardinadas del municipio, así como en el seguimiento y control de plagas que puedan afectar al patrimonio vegetal de la ciudad.