La Cámara de Comercio de Cáceres inaugura su nueva oficina en Moraleja

El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez Arroyo, ha inaugurado este miércoles la nueva oficina de la entidad cameral en la localidad de Moraleja, ubicada en las instalaciones de la antigua Cámara Agraria.

Este nuevo espacio con el que crece la red territorial de la Cámara de Comercio de Cáceres, nace con el objetivo de acercar los servicios camerales al tejido empresarial del norte de la provincia, facilitando el acceso a asesoramiento, formación y apoyo al emprendimiento.

La nueva oficina prestará servicios de información empresarial, apoyo a la internacionalización, formación especializada y programas de impulso al empleo y al emprendimiento, contribuyendo así al crecimiento económico de Moraleja y su área de influencia.

Según ha destacado el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres “este espacio representa el compromiso de la Cámara por continuar aumentando la competitividad de la provincia cacereña”, acompañando, asesorando y dando herramientas necesarias para que las empresas sigan creciendo.

Acto de inauguración de la Cámara de Comercio de Cáceres, en Moraleja. / Cedida

En este sentido, el presidente cameral ha hecho referencia a seis ejes sobre los que trabaja la Cámara de Comercio de Cáceres para que las empresas, autónomos y emprendedores aumenten su competitividad: la digitalización, el emprendimient o, la internacionalización, la formación y el empleo y la Responsabilidad Social Corporativa.

El acto de inauguración ha contado igualmente con la asistencia del alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, y concejales de la corporación, además del presidente de la Asociación de Empresarios Rivera de Gata (Arigata), Casto Pereira.

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En su intervención, el alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, ha señalado que esta nueva oficina supone una oportunidad más para dinamizar la actividad empresarial y generar nuevas iniciativas en el municipio y su entorno.