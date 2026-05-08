Aquanex aplica "medidas correctoras" tras detectar 'incumplimiento' en los parámetros sobre la calidad del agua en Coria

La empresa Aquanex (Veolia), como entidad gestora del Servicio Municipal de Agua Potable de Coria, ha informado sobre las actuaciones realizadas en relación con los últimos controles de calidad del agua, conforme a lo establecido en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero que regula los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo humano en España. Explica que el 8 de abril de 2026 se llevó a cabo una toma de muestras programada en la red de distribución de Coria, como parte del Plan Anual de Muestreo que establece el calendario de controles analíticos en el municipio, regidos por el Real Decreto 3/2023.

El informe analítico de los resultados, recibido el 21 de abril y realizado por laboratorio acreditado, reveló un valor de 83,3 μg/L en la suma de Ácidos Haloacéticos (∑5 AHA). Este valor superó el límite paramétrico de 60 μg/L, lo que constituyó un incumplimiento puntual de dicho parámetro.

Ante esta situación, y de acuerdo con los protocolos establecidos, la empresa explica que «se adoptaron de forma inmediata medidas correctoras, consistentes en ajustes del proceso de desinfección en el depósito municipal y ajuste del tratamiento en la ETAP Rivera de Gata», con el objetivo de optimizar el proceso de desinfección y reducir la formación de estos compuestos.

Tras la aplicación de dichas medidas, el día 23 de abril de 2026 se realizó una toma de muestra de confirmación, cuyo resultado fue de 45,7 μg/L en ∑5 AHA, valor que se sitúa dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. «Este resultado confirma la recuperación de la conformidad del agua y la no persistencia del incumplimiento detectado inicialmente», detallan.

Los ácidos haloacéticos son subproductos derivados del proceso de desinfección del agua.

Su control forma parte de los programas habituales de vigilancia de la calidad, y su superación puntual requiere la adopción de medidas correctoras.

Finalmente, señalan que durante todo el proceso, Aquanex ha actuado conforme a la normativa vigente, garantizando el control analítico mediante laboratorio acreditado, la aplicación de medidas correctoras y la verificación de la eficacia de las mismas, así como la notificación de los resultados a la autoridad sanitaria.

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De esta manera, esta empresa «reafirma su compromiso con la calidad del agua suministrada, la protección de la salud pública y la transparencia en la información a la ciudadanía», concluyen en la nota.