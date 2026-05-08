Un joven de 21 años resulta herido en un accidente de tráfico en el casco urbano de Coria

Un joven de 21 años ha resultado herido este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en el casco urbano de Coria, después de una colisión entre una motocicleta y un turismo.

Como consecuencia del impacto, el motorista sufrió policontusiones y tuvo que ser atendido en el lugar por los sanitarios. Posteriormente, fue trasladado en estado menos grave al Hospital Ciudad de Coria para una valoración más exhaustiva de sus lesiones.

El siniestro tuvo lugar pasadas las 14.28 horas, momento en el que el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recibió el aviso y activó a los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Coria y una Unidad Medicalizada de Emergencias del Servicio Extremeño de Salud.

Accidente en Cuacos de Yuste

Este suceso se suma a otro ocurrido hace escasas horas en el término municipal de Cuacos de Yuste. En aquel, una mujer de 27 ha sido hospitalizada con policontusiones por una salida de la vía de su vehículo.

El siniestro se produjo sobre las 09.41 horas en el punto kilométrico 37-38 de la citada vía, según la información facilitada por el 112. Ha sido trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado menos grave.