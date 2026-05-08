Montehermoso se convierte en el epicentro del desarrollo profesional con la I edición de ‘Empleo de Calidad y Motor de Desarrollo'

Montehermoso, municipio del Valle del Alagón, se convierte este mes de mayo en el epicentro del desarrollo profesional y emocional del norte de Cáceres con la I edición de ‘Empleo de Calidad, Motor de Desarrollo’, un innovador programa formativo que promueve la creación de espacios laborales saludables, eficientes y sostenibles.

Organizado por la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Montehermoso, con la colaboración de la Junta de Extremadura y el Sexpe, el programa ‘Talento, Bienestar y Organizaciones Saludables’ busca impactar directamente en la gestión emocional de trabajadores y líderes, fomentando el autoconocimiento, la confianza y el reconocimiento mutuo.

Los talleres, totalmente prácticos, se desarrollarán mediante dinámicas de autoconocimiento y reconocimiento interpersonal, orientadas a mejorar la comunicación, la autoestima y la cohesión entre los diferentes entes profesionales. El programa distingue dos perfiles de participación: Por un lado, líderes, empresarios y empleadores, centrados en liderazgo consciente, bienestar organizacional y fidelización del talento; y, por otro,trabajadores en activo y desempleados, enfocados en crecimiento personal, marca profesional y habilidades para avanzar.

Esta primera edición pretende crear vínculos sólidos entre empleadores y trabajadores, basados en el entendimiento, la valoración y el respeto mutuo. El objetivo es construir ambientes laborales seguros y productivos, donde el bienestar emocional y la eficiencia sean pilares del desarrollo local. En un contexto rural como el de Montehermoso, el empleo de calidad es clave para frenar la despoblación y fortalecer el arraigo local. Este programa contribuye a ese propósito mediante la promoción de hábitos saludables en los espacios de trabajo, impulsando la estabilidad y el crecimiento personal y profesional de la población.

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El programa se desarrollará durante el mes de mayo de 2026 en el Espacio Joven de Montehermoso (Ctra. Plasencia, s/n). Las inscripciones pueden realizarse en la web del ayuntamiento o a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, contactando con Nani Arriaza en el correo aedl@montehermoso.es o en los teléfonos 664 799 784 / 927 67 54 10.