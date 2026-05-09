La instalación de hidrantes en el Casco Histórico de Coria garantiza una respuesta integral ante incendios

El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que la reciente instalación de varios nuevos hidrantes en el Casco Histórico de la ciudad, una actuación llevada a cabo en estos días por la empresa Aquanex (ahora Veolia) y que supone un importante avance en materia de prevención y seguridad contra incendios. Estos nuevos dispositivos vienen a complementar los ocho hidrantes ya existentes en la zona, permitiendo así cubrir de manera integral toda el área de la parte antigua.

Con esta ampliación, se garantiza una mayor capacidad de respuesta ante posibles emergencias, facilitando el acceso al agua por parte de los servicios de extinción en un entorno urbano caracterizado por su valor patrimonial y la singularidad de su trazado.

En concreto, los nuevos hidrantes se están ubicando en puntos estratégicos como la zona de la Cava, la plazuela de Santiago y la calle del Rey, reforzando la cobertura en enclaves clave del Casco Histórico. La actuación responde al compromiso municipal con la mejora continua de las infraestructuras básicas y la protección del patrimonio histórico-artístico de Coria, reforzando al mismo tiempo la seguridad de vecinos y visitantes.

Servicios esenciales

Desde el Ayuntamiento se destaca la colaboración con Aquanex (ahora Veolia) para el desarrollo de este tipo de intervenciones, que contribuyen a modernizar y optimizar los servicios esenciales en la ciudad.

Con esta iniciativa, Coria continúa avanzando en la adecuación de sus recursos a las necesidades actuales, consolidando un Casco Histórico más seguro, preparado y protegido.

Los hidrantes son dispositivos que proporcionan acceso inmediato a grandes cantidades de agua para la extinción de incendios.

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Es un equipo conectado a la red de abastecimiento de agua que permite suministrar agua a alta presión en caso de incendio, facilitando la labor de los bomberos y minimizando los daños causados por el fuego. Además de su uso en emergencias, algunos hidrantes pueden emplearse para riego o limpieza de vehículos.