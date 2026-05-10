Valentín Macías cuenta desde Coria por qué hay que donar sangre: "Hacemos pleno cada vez"

El presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Coria y Comarcas, Valentín Macías, ha hecho un balance «muy positivo» de la respuesta de la ciudadanía en general dentro del ámbito de actuación en el que trabajan. Este abarca numerosas poblaciones de las comarcas del Valle del Alagón, Sierra de Gata y la zona de Rivera del Fresno.

Macías, que lleva más de cuatro años al frente de la hermandad tras aprobarse su nombramiento de presidente por segunda vez, explicó que, en la actualidad, este colectivo supera los 5.000 donantes registrados por lo que «es un número que está muy bien si tenemos en cuenta la población de los pueblos que en algunos casos es poca».

El presidente detalla además que durante el año 2025 se recabaron 2.000 bolsas de sangre y además recuerda que en sus actividades habituales y periódicas, cada 45 días se realiza la recolecta de plasma, que son cuatro tardes con 8 personas por tarde y «hasta la fecha somos la única hermandad que hacemos pleno cada vez», afirmó. Las recolectas se realizan en función de la demanda del Banco de Sangre de Extremadura.

Próximas salidas

Macías anunció que a finales de este mes de mayo se desplazarán a distintos municipios, en concreto, el 26 de mayo recolectarán sangre en Cilleros y el día 28 en Valverde del Fresno. Además, desde el 18 hasta el 21 se realizarán las colectas de plasma.

En abril, la hermandad recogió 128 bolsas de sangre en Moraleja superando las expectativas puesto que se prevenían 95 bolsas. Finalmente, se contó con la asistencia de 140 donantes (128 bolsas y 12 rechazos).

Además, el colectivo ha incorporado 34 donantes en los últimos meses. Con estas buenas perspectivas, el colectivo sigue realizando su trabajo de manera intensa y solidaria en la sede que le tiene cedida el Hospital Ciudad de Coria, al cual le agradecen dicha cesión.

¿Para que se utiliza la sangre?

La sangre es un tejido vital compuesto por plasma (líquido con agua, sales, proteínas y factores de coagulación) y componentes sólidos como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Su función principal es transportar oxígeno y nutrientes a los tejidos, así como eliminar dióxido de carbono y desechos hacia los órganos encargados de su eliminación. Además, participa en la defensa contra infecciones, el transporte de hormonas y la coagulación para detener hemorragias. La sangre donada se utiliza en tratamientos de anemia, cáncer, cirugías, trasplantes, accidentes, hemorragias y quemaduras.

Durante el año la hermandad también imparte charlas a estudiantes de centros educativos para que conozcan de primera mano la importancia de la donación de sangre, resolver dudas y tomar conciencia sobre el valor de un gesto tan sencillo que puede salvar vidas. Todo ello de manera cercana, con su labor solidaria, fundamental para la sociedad. Y constribuyendo así a la sensibilización del alumnado en acciones que contribuyen al bienestar de los demás.