José del Rey, perito tasador de automoción en Coria: «Es más importante hacer fotos a los vehículos implicados en un golpe que el papeleo»

Para aquellos que han sufrido un golpe en su vehículo, la manera de actuar de las personas implicadas, principalmente de la persona perjudicada es fundamental para luego conseguir una respuesta eficaz y justa por parte de la empresa aseguradora. Sin embargo, no siempre se actúa de manera correcta, y en ocasiones la falta de imágenes que verifiquen con exactitud lo ocurrido puede llegar a complicar una resolución de la aseguradora.

José del Rey Lobo lleva dedicado a su profesión como Ingeniero Técnico Industrial Perito Tasador de Automóviles durante 40 años en Coria, un sector que asegura que «ha cambiado mucho», principalmente por un elemento esencial como son las tecnologías.

Su papel crucial radica en la evaluación de los daños, la determinación de causas y la emisión de propuestas de indemnización. El perito es una figura esencial en la resolución de accidentes de tráfico. La rapidez en su intervención, así como la adaptación a tecnologías innovadoras, aseguran una gestión eficiente y transparente en el proceso de peritación.

La foto

«La gente tiene que saber que es más importante recoger pruebas gráficas, más que rellenar un papel y si es posible reconstruir la situación del golpe para fotografiarlo», afirma. En este sentido, hace referencia a las facilidades que hay, en la actualidad, para capturar fotografías. «Hoy día todo el mundo lleva un móvil y es muy fácil hacer fotos, la gente normalmente se centra en el papeleo y eso es secundario, la clave está en recoger imágenes de los dos vehículos, matrículas, el cruce de una calle o el más mínimo detalle que ayude a revelar las causa y consecuencia del golpe sufrido», asegura.

Su experiencia en todo este tiempo le ha permitido observar los errores más habituales que los conductores cometen después de sufrir un golpe con su vehículo y que pueden complicar las resoluciones a la hora de la cobertura de los seguros e indemnizaciones.

En los días de lluvias es cuando más avisos recibe para atender siniestros entre vehículos, así como los golpes por atropellos de animales en carretera, «hay más de uno a la semana» a los que también recomienda hacer fotografías.

De esta manera, si se tienen encuenta estos aspectos, se podrán hacer frente a los accidentes de tráfico de una manera menos estresante y sobre tofo más eficaz y justa para los implicados.