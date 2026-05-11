La romería cierra los actos
La lluvia trastoca el traslado en Coria de la imagen de la Virgen de Argeme a pie de la catedral a la ermita
Decenas de caurienses han acudido esta mañana temprano a la catedral para despedir a su patrona, tras doce días de su estancia en la ciudad
La lluvia se ha convertido en clara protagonista hoy lunes en Coria, que festeja su popular romería, y ha impedido, a primera hora de la mañana, el traslado a pie de la imagen de la patrona de la ciudad: la Virgen de Argeme, desde la Catedral hasta el santuario. Un camino que cada año se realiza a pie dedicándole algo más de dos horas, pero que en esta ocasión se ha tenido que recurrir a un vehículo para transportar la imagen como consecuencia del mal tiempo.
La presidenta de la Cofradía de la Virgen de Argeme, Amparo Echávarri, ha sido la encargada de anunciar que el traslado no se haría a pie en su totalidad, sino que únicamente, hasta lo que se conoce como el camino de la Virgen, justo antes de salir del casco urbano de Coria. La presidenta explicó que esto no sucedía desde hace años. «Tenemos constancia de que en 2016 también ocurrió esto y hubo que transportar a la virgen de Argeme en un camión de un ciudadano hasta la ermita». Esta decisión ha sido anunciada por la propia presidenta tras la celebración de la misa, minutos antes de la ocho de la mañana en el interior de la catedral ante decenas de devotos.
La presidenta explicó que este año la cofradía ha adquirido unos protectores muy fuertes de plástico para que la imagen no se dañe.
Una semana cargada de actos
Los caurienses despiden de esta manera a su patrona a la que le han dedicado numerosos actos y ofrendas durante más de una semana de su estancia en Coria.
Con ello, hoy se pone fin a un intenso programa de actos en torno a la imagen desde el pasado 30 de abril que bajó a Coria. Durante doce días, han sido muchos los gestos de cariño que los más fieles y devotos han expresado hacia su patrona durante su estancia en la catedral.
Con motivo de las fiestas de la Virgen, además se han realizado numerosas ofrendas de particulares, asociaciones y escolares, y la tradicional Salve de las Luces en la plaza de la Catedral, organizada todo por la Cofradía de la Virgen de Argeme.
«El pueblo como siempre se ha volcado, la devoción es inmensa y tenemos la satisfacción que esta devoción sigue transmitiéndose a generaciones futuras», manifestó la presidenta de la Cofradía.
Hoy se pone fin a una programación que ha atraido a mayores y pequeños. El colofón llega con la popular romería, también deslucida por el mal tiempo. Una jornada matutina en la que se celebra como es tradición la Misa Campaña oficiada por el Obispo, Jesús Pulido. Tras este acto, cientos de personas viven una jornada festiva en el campo, en un día de convivencia, y pensando ya en las fiestas de 2027.
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