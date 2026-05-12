ALO Producciones se alza con el título de Campeón de la IX Copa de Fútbol-7 Aficionados en Coria

El equipo ALO Producciones se alzó con el título de Campeón de la IX Copa de Fútbol-7 Aficionados, celebrada durante el mes de abril organizada por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria y que fue clausurada el 1 de mayo. El equipo ganó tras disputar una intensa final frente a Los Faroles-El Parador de Moraleja. El encuentro finalizó con empate a uno, teniendo que decidirse el vencedor en la tanda de penaltis.

En esta competición participaron los ocho primeros equipos clasificados del XXXIII Campeonato de Liga Local de Fútbol-7 Aficionados, procedentes de las localidades de El Batán, Valrío, Moraleja y Coria. Desde la organización se agradeció la labor del Comité de Disciplina Deportiva del Campeonato, que ha trabajado para mantener y promover los valores y la filosofía de este deporte municipal.

Asimismo, se reconoce el excelente trabajo del colectivo arbitral de la A.D. Árbitros Caurienses de Fútbol, integrado por Juan Manuel Gutiérrez, Antonio Infante, Antonio Hernández, Jordi Agut, Juan Carlos Pascual y David Hernández.

Carrera

Por otro lado, el pasado domingo en Coria, se celebró la Subida a la Ermita ‘Campo a Través’ 2026, alcanzando su 42ª edición en vísperas de la Romería de la Patrona, la Virgen de Argeme.

La prueba volvió a registrar una destacada participación, igualando la cifra de la pasada edición con un total de 130 atletas procedentes de diferentes localidades como Alagón del Río, Alba de Tormes, Cáceres, Coria, Covilhá, Gata, Moheda de Gata, Málaga, Malpartida de Plasencia, Montánchez, Moraleja, Móstoles, Plasencia, Portaje, Rincón del Obispo, Sevilla, Torrejoncillo y Villa del Campo.

La salida se daba puntualmente a las 11.00 horas desde el barrio Camino de la Virgen para afrontar los 4.500 metros del recorrido, que culminaban con la exigente subida hasta el Santuario de la Virgen de Argeme. El circuito presentó abundantes charcos debido a las lluvias caídas durante los días previos, aportando mayor dureza y espectacularidad a esta clásica prueba de campo a través. Desde los primeros metros se formó un reducido grupo de corredores que mantuvo la lucha por la victoria hasta el tramo final de la ascensión.

El torrejoncillano Jorge Sánchez Rosado, del club Andiajoa, logró imponerse con un tiempo de 16:15, aventajando por apenas un segundo al cauriense Mario Valiente, que cruzó la meta en 16:16. La tercera posición fue para el portugués Fernando Matos, del club Donas de Covilhá.

En categoría femenina, la victoria fue para la corredora cauriense Marta Álvarez García, con un tiempo de 21:48, seguida de Ainhoa Mirón, de Torrejoncillo.

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El reconocimiento a la entidad con mayor número de participantes llegados a meta correspondió al Club Atletismo-Triatlón Coria.