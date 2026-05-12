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Asecoc expresa su apoyo a ALO Producciones tras el robo de más de 200.000 euros en Coria

La Asociación de Empresarios de Coria y Comarca traslada su compromiso de trabajar junto a las empresas afectadas por robos para mejorar su protección y seguridad

Directivos de Asecoc, reunidos con afectados por el robo en Coria.

Directivos de Asecoc, reunidos con afectados por el robo en Coria. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de Coria y Comarca (Asecoc), encabezados por su presidente, Raúl Trapote, han mantenido una reunión con ALO Producciones, empresa asociada, tras el grave robo de material valorado en más de 200.000 euros, que han sufrido, recientemente, en Coria.

Este suceso, según dijeron desde Asecoc, «no solo afecta a una empresa concreta, si no que pone de manifiesto una realidad preocupante: la inseguridad a la que se enfrentan muchas empresas que, día a día, actúan como motor económico y social de nuestra comarca».

Quienes generan empleo, innovación y valor, añaden desde la asociación, «no pueden quedar desprotegidos ante este tipo de actos». Por ello, desde Asecoc han querido trasladar todo el apoyo en estos momentos y reafirmar su compromiso de acompañarles, trabajando conjuntamente en sus necesidades y dando visibilidad a una situación «que no debe pasar desapercibida», dijeron.

Es necesario avanzar hacia un entorno «donde nuestras empresas cuenten con mayor protección y seguridad».

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Transmitieron toda la fuerza y apoyo a los trabajadores de ALO Producciones y para todas las empresas que se han visto afectadas por distintos robos en la zona.

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