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Estas son las calles de Coria que lucen como nuevas tras la finalización de las obras de pintura vial

El Ayuntamiento de Coria finaliza la pintura vial y la señalización horizontal en diversas calles tras una inversión de 168.600 euros en este lote

Una de las vías en las que se están realizando labores de pintura de señalización vial en Coria.

Una de las vías en las que se están realizando labores de pintura de señalización vial en Coria. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Ayuntamiento de Coria se encuentra finalizando los trabajos correspondientes al Lote 3 que se enmarca dentro del plan de pavimentación de vías públicas titulado ‘Pavimentaciones y asfaltados en la ciudad de Coria en 3 lotes’, con la ejecución de las labores de pintura vial y señalización horizontal en las distintas calles incluidas dentro del proyecto.

Las actuaciones se han llevado a cabo en las siguientes vías públicas: Mercedes Carbo, Donoso Cortés, Hermanos López Hidalgo, Perú, Casillas de Coria, Hoyos, Calle Ceclavín, Plaza Huélaga, Calle de Puente Nuevo, Río Arrago, Río Alagón, Calle Carretera Puente Nuevo, Ancha del Carmen, Carretera Puente de Hierro, Calle Mezquita, además de la Calle Cerezo, en Puebla de Argeme.

Estos trabajos, ejecutados por la empresa Mefiex S.A., han contado con un presupuesto de 168.600,52 euros y han permitido la mejora y renovación del pavimento en distintas vías urbanas, incorporando además actuaciones de accesibilidad y señalización para reforzar la seguridad tanto de peatones como de conductores.

Con la finalización esta semana de las tareas de pintura y señalización, el Ayuntamiento de Coria culmina una nueva actuación destinada al mantenimiento y mejora de las infraestructuras urbanas de la ciudad, dando respuesta a las necesidades de los vecinos y mejorando la imagen y funcionalidad de las calles.

Estos trabajos se suman a los realizados dentro del proyecto de reforma de acerados municipales, incluido dentro del plan de pavimentaciones y asfaltados en la ciudad.

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Estas actuaciones, financiadas con remanentes municipales y con una inversión de 85.985 euros (más IVA), ya han permitido intervenir en varias calles del municipio, mejorando tanto la accesibilidad como la seguridad de los peatones. La última actuación ha sido en la Travesía Alfonso VII.

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