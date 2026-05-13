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Calzadilla conciencia sobre el buen uso de zonas públicas a través de una nueva cartelería

Se han colocado carteles en la entrada del Parque Municipal de ‘Las Eras’, y en el Punto Limpio ubicado junto a la Laguna de ‘Los Mártires’, entre otros lugares

Cartel en el Parque de Las Eras.

Cartel en el Parque de Las Eras. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Ayuntamiento de Calzadilla ha llevado a cabo la instalación de nueva cartelería en distintos espacios públicos y zonas del municipio. El objetivo, según ha explicado el propio consistorio, es facilitar la identificación de dichos espacios, ofrecer información útil a la ciudadanía y recordar algunas indicaciones para su correcto uso y conservación.

Los nuevos carteles se han colocado en la entrada del Parque Municipal de ‘Las Eras’, en el acceso desde el paraje de ‘San Blas’ a la Dehesa ‘El Rebollar’, en el punto limpio ubicado junto a la Laguna de ‘Los Mártires’, en el punto de basuras situado en la calle Cruz Blanca y en el Cementerio Municipal.

Cartel en la dehesa de Calzadilla.

Cartel en la dehesa de Calzadilla. / Cedida

Actuaciones sencillas que permiten contar con espacios mejor señalizados y con una información más clara para su uso y cuidado.

Así mismo, desde el consistorio se recalcó en la importancia de hacer un uso correcto del Punto Limpio. Y se recordó a todos los vecinos y vecinas que, para depositar restos de poda, escombros u otros residuos, es necesario avisar previamente al ayuntamiento.

Además, el municipio cuenta con un servicio de recogida mensual de enseres y voluminosos, prestado a través de la Mancomunidad, que está a disposición de todos.

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"Evitar vertidos incontrolados es una cuestión de responsabilidad individual que repercute directamente en la limpieza y la imagen de nuestro pueblo", subrayaron desde el ayuntamiento.

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