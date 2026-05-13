Sierra de Gata
La Moheda de Gata vivirá sus fiestas con grandes orquestas como 'Olympus' que actuará, por primera vez, en Extremadura
Será el sábado 16 dentro de una intensa programación musical que arrancará el viernes día 15
La Moheda de Gata, en la comarca Sierra de Gata, vivirá los próximos días 15 y 16 de mayo uno de los eventos musicales más importantes del año en Extremadura, con una programación diseñada para convertir sus fiestas en una auténtica referencia musical y festiva dentro de la región.
El arranque llegará el 15 de mayo con la actuación de la conocida Orquesta SMS, que desplegará todo su espectáculo sobre un impresionante camión escenario, ofreciendo una noche cargada de música, energía y diversión.
La fiesta continuará con la presencia de Alba Dreid, artista nacional en plena proyección y conocida por sus colaboraciones junto al reconocido DJ internacional Aarón Sevilla, uno de los nombres más destacados de la música electrónica actual. Su actuación aportará un aire fresco, moderno y vibrante a una programación que apuesta por combinar grandes formatos musicales con artistas emergentes de primer nivel.
El gran acontecimiento llegará el 16 de mayo, con la actuación de la espectacular Orquesta Olympus, considerada una de las mejores orquestas de España.
La cita marcará un momento histórico, ya que será la primera vez que Olympus actúe en Extremadura, eligiendo además La Moheda de Gata como escenario de esta actuación en primicia. Con un montaje de gran formato, una potente puesta en escena y uno de los shows más impactantes del panorama nacional, Olympus promete convertir la noche del 16 de mayo en una experiencia inolvidable para miles de asistentes.
Desde la organización han querido agradecer especialmente la implicación y confianza del Ayuntamiento de La Moheda de Gata, destacando su apuesta por acercar a la localidad espectáculos de primer nivel.
Las actuaciones tendrán lugar con acceso gratuito y convertirán a La Moheda de Gata en uno de los grandes puntos de encuentro festivos y musicales de la región.
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