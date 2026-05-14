Coria y su transformación en un diseño urbano libre de barreras arquitectónicas y físicas

El Ayuntamiento de Coria se ha marcado como una de sus prioridades: mejorar la accesibilidad en las calles de las distintas barriadas de la ciudad. Desde hace unos meses viene trabajando en distintas barriadas como es Nueva York, la avenida de Alfonso VII, así como Monseñor Riveri. Zonas muy transitadas por vehículos y peatones.

Ahora, en estos días, los trabajos se centran en la calle García Galarza donde se han ejecutado la renovación del firme y pavimento, así como construido nuevos acerados. Unos trabajos que llegan a su fase final con la ejecución del hormigonado y la próxima colocación del adoquinado contemplado en el proyecto.

Esta actuación "está permitiendo dar respuesta a una necesidad evidente, ya que el acerado presentaba un notable deterioro debido al paso del tiempo, al elevado tránsito peatonal y de vehículos y a su reducido ancho", manifestó la alcaldesa, Almudena Domingo.

Fotogalería | La accesibilidad: prioridad para el ayuntamiento de Coria /

La intervención contempla la renovación integral de la vía para su conversión en plataforma única, manteniendo el sentido único de circulación de vehículos.

La calle contará con una banda continua de calzada de tres metros de ancho, quedando ambos laterales destinados al paso peatonal, todo ello al mismo nivel para garantizar la accesibilidad universal.

Asimismo, al inicio de la calle, en su sentido de entrada de vehículos, se instalará una señal de acceso a zona residencial, otorgando prioridad a los itinerarios peatonales.

Para favorecer la reducción de la velocidad, se ejecutan bandas de adoquín con una inclinación del 10 % en distintos puntos de la vía.

El proyecto también contempla la eliminación de los aparcamientos existentes, al no disponer la calle del ancho suficiente para compatibilizar circulación y estacionamiento, así como la colocación de franjas de pavimento direccional en los cruces, destinadas a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual.

La calle García de Galarza es la principal vía de acceso al barrio de Moscoso y, con esta actuación, se está adaptando la vía a la normativa vigente en materia de accesibilidad y mejorando la convivencia entre peatones y vehículos.

La obra cuenta con un presupuesto de 121.815,47 euros y está siendo ejecutada por la empresa Andiajoa S.L.

Además, dentro de este mismo compromiso con la mejora de la accesibilidad urbana, el ayuntamiento ha acometido también obras de renovación del acerado en la calle Calzadilla, situada igualmente en el barrio de Moscoso, reforzando así las actuaciones de mejora en esta zona de la ciudad.

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Desde el Ayuntamiento de Coria y la Policía Local se agradece la colaboración ciudadana durante el desarrollo de los trabajos y ruegan que se continúe respetando la señalización provisional y circular con precaución hasta la finalización definitiva de la obra. Respecto a los estacionamientos al mismo tiempo que se ejecutan las obras, la alcaldesa explicó que se trabaja de manera coordinada con la Policía Local para ir ofreciendo alternativas durante el desarrollo de los trabajos y que afecten lo menos posible a los ciudadanos.