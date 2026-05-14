La escritora de Coria, Rosa López Casero, presentará su novela en Madrid y Bilbao, además de hacerlo hoy en Cáceres

La escritora cauriense Rosa López Casero ha sido invitada a participar en las Ferias del Libro de Bilbao y Madrid con su novela ‘El valle de las libélulas’, ambientada en Japón. El motivo de estas invitaciones es la gran acogida que está teniendo su último libro. En los stands de estas ferias se podrá ver a la autora firmando ejemplares, junto a influencer y escritores famosos.

En Bilbao, en el Paseo del Arenal, estará el 30 de mayo desde las 19.00 horas para presentar el libro y posterior firma de ejemplares. También participará en una mesa redonda con escritores, entre ellos la famosa Dolores Redondo.

Por otro lado, en la Feria del Libro de Madrid estará el lunes, 1 de junio, de 18.30 a 20.00 horas, en el stand de Maidhisa en la caseta número 23, en el Retiro.

Además de todo ello, hoy jueves, día 14 de mayo, Rosa López Casero presentará su novela en la Biblioteca Pública Rodríguez Moñino, de Cáceres. Contará con la actuación del escritor Mario Lourtau como presentador.

«El valle de las libélulas» es una historia de crecimiento personal y supervivencia emocional donde la ternura de los personajes conecta profundamente con el lector. Acompañamos a Akiko durante tres décadas de su vida en el Japón del siglo XX y principios del XXI. Una joven de buena familia, que no duda en abandonar su mundo de confort para seguir a su amado y adaptarse a la dureza de la vida rural, un mundo tan diferente al suyo.

Sin embargo, la tragedia zarandea su existencia una y otra vez.

La novela aborda, en un tono sosegado y elegante, la evolución del personaje, el papel de la mujer en Japón, y cómo ha ido evolucionando con el tiempo: feminismo, lucha y exposición de la tarea que la sociedad otorga a la mujer: cuidado del hogar y de la familia.

Noticias relacionadas

Amores, asesinatos, envidias, celos e incomprensión se entremezclan en el mundo de Akiko, una mujer que es capaz de levantarse, no sucumbir ante la adversidad y salir airosa.