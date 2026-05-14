El Valle del Alagón se convertirá en un gran atractivo este fin de semana con folclore, observación de estrellas y teatro

Cinco grupos de folclore se reunirán este sábado, 16 de mayo, en Riolobos en el Encuentro de Folclore Infantil del Valle del Alagón, dentro de la programación del tercer fin de semana de actividades de Primavera en la Dehesa 2026. La cita vinculada a la tradición oral y a las raíces pretende que la identidad comarcal siga viva entre los más pequeños.

Para ello, los niños de los grupos Sabor Añejo, de Montehermoso, La Vara de Puebla de Argeme, Grupo Folclórico Infantil de El Batán, Nuevas Raíces de Ceclavín y Zangaena de Riolobos se subirán al escenario.

Interpretarán jotas tradicionales de sus localidades manteniendo así viva la tradición y garantizando el relevo generacional en la comarca. Además de las actuaciones por la mañana y una comida popular, habrá talleres para disfrutar en familia durante la tarde.

La observación de estrellas incluye doblete este fin de semana en el Valle del Alagón con doble sesión de astroturismo. La actividad prevista el pasado 8 de mayo en los Canchos de Ramiro de Cachorrilla que quedó aplazada por la lluvia se celebrará este sábado día 16. Además también tendrá lugar otra sesión en la ermita de Casillas de Coria el viernes 15 de mayo.

En ambos casos se requiere inscripción previa, ya que las plazas son limitadas.

Una de las citas innovadoras de la programación de Primavera en la Dehesa 2026 es la celebración el domingo 17 de mayo del primer Encuentro de Teatro Aficionado en Pozuelo de Zarzón. Se requiere inscripción previa porque las plazas son limitadas y los participantes asistirán durante la mañana al ciclo de conferencias relacionadas con las artes escénicas.

Participarán Pedro Luis López Bellot, director de la compañía de teatro ‘El teatro de las Bestias’, también Silvia González Gordillo, exdirectora del Gran Teatro de Cáceres, Juan Carlos Herrero, de la compañía La Libélula, Raquel Campo Martín, pedagoga de Artes Escénicas, y Javier Uriarte Guerra, director de Z Teatro.

Durante la tarde habrá representaciones teatrales con la Asociación de Mujeres La Encina de Pozuelo, el grupo de teatro Talandango de Acehúche, la Asociación Cultural Progresa de Aldehuela del Jerte y la Asociación Cultural La Patana de Calzadilla.

A partir de las 21.00 horas se celebrará el espectáculo de magia ‘Entre señales: el origen’ y Z Teatro pondrá en escena la obra ‘El bululú de Don Cosme’.

Ya celebrado

La elaboración de la popular Sopa de Patatas de Morcillo fue una de las actividades más sabrosas de las celebradas el pasado sábado 9 de mayo en Morcillo con la celebración de la segunda Jornada de Patrimonio Cultural del Valle del Alagón.

Durante la mañana, las ponencias sobre los bienes de interés cultural del Valle del Alagón y los recursos patrimoniales de la comarca llenaron de historia la nave multiusos de Morcillo.

La música tradicional estuvo presente de la mano de Ángel Domínguez Morcillo, antropólogo y tamborilero, que ofreció un taller sobre tamboril y flauta.

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Hubo música y actuaciones con el Grupo Folklórico Agua Fresca de Carcaboso y la Asociación de Amas de Casa de Morcillo, además de la actuación del grupo La Banda que música la nota de pop y rock a la noche.