Coria impulsa una campaña que promueve las compras en la ciudad con el atractivo de las fiestas de San Juan

El Ayuntamiento de Coria, junto con el Comercio de Coria y la asociación de empresarios Asecoc, ha puesto en marcha, un año más, la campaña ‘San Juan en el Comercio de Coria 2026’, una iniciativa destinada a promover las compras en los establecimientos locales coincidiendo con la celebración de las fiestas de San Juan 2026.

La campaña contará con diferentes actividades dirigidas tanto a comerciantes como a consumidores. Entre estas destacan los sorteos y un concurso de escaparates, con el objetivo de incentivar la participación de los negocios locales y fomentar el consumo en negocios y tiendas de proximidad.

Desde la organización se ha hecho un llamamiento a todos los establecimientos de la localidad para que se sumen a esta iniciativa, que busca dar visibilidad al tejido comercial cauriense.

Los comercios interesados en participar podrán inscribirse hasta el próximo 25 de mayo, inclusive. Para formalizar la inscripción o solicitar más información, los interesados pueden contactar con el ayuntamiento mediante el correo electrónico angel.corchero@coria.org .

Con esta campaña, las entidades organizadoras pretenden reforzar el apoyo al comercio local, impulsar la actividad económica y promover la implicación de comerciantes y vecinos en una de las celebraciones más destacadas del calendario festivo de la ciudad.

Convenio entidad bancaria

Pro otro lado, en esta semana, la asociación Asecoc ha ampliado las ventajas y mejores servicios a sus asociados. Esto ha sido a través de la firma de un acuerdo de colaboración con Caja Almendralejo, gracias al cual los socios podrán acceder a condiciones financieras exclusivas y soluciones adaptadas a sus necesidades profesionales.

Este convenio incluye como ventajas que la comisión de mantenimiento es de cero euros en cuenta corriente o libreta de ahorros; transferencias gratuitas realizadas desde banca virtual y la cero comisión por emisión y compensación de cheques y pagarés.

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También la gestión de domiciliaciones y apuntes serán sin coste, entre otras ventajas.