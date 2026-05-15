Consumo local
Coria impulsa una campaña que promueve las compras en la ciudad con el atractivo de las fiestas de San Juan
Los comercios interesados en participar podrán inscribirse hasta el próximo 25 de mayo, inclusive, y ofrecerán descuentos y regalos
El Ayuntamiento de Coria, junto con el Comercio de Coria y la asociación de empresarios Asecoc, ha puesto en marcha, un año más, la campaña ‘San Juan en el Comercio de Coria 2026’, una iniciativa destinada a promover las compras en los establecimientos locales coincidiendo con la celebración de las fiestas de San Juan 2026.
La campaña contará con diferentes actividades dirigidas tanto a comerciantes como a consumidores. Entre estas destacan los sorteos y un concurso de escaparates, con el objetivo de incentivar la participación de los negocios locales y fomentar el consumo en negocios y tiendas de proximidad.
Desde la organización se ha hecho un llamamiento a todos los establecimientos de la localidad para que se sumen a esta iniciativa, que busca dar visibilidad al tejido comercial cauriense.
Los comercios interesados en participar podrán inscribirse hasta el próximo 25 de mayo, inclusive. Para formalizar la inscripción o solicitar más información, los interesados pueden contactar con el ayuntamiento mediante el correo electrónico angel.corchero@coria.org .
Con esta campaña, las entidades organizadoras pretenden reforzar el apoyo al comercio local, impulsar la actividad económica y promover la implicación de comerciantes y vecinos en una de las celebraciones más destacadas del calendario festivo de la ciudad.
Convenio entidad bancaria
Pro otro lado, en esta semana, la asociación Asecoc ha ampliado las ventajas y mejores servicios a sus asociados. Esto ha sido a través de la firma de un acuerdo de colaboración con Caja Almendralejo, gracias al cual los socios podrán acceder a condiciones financieras exclusivas y soluciones adaptadas a sus necesidades profesionales.
Este convenio incluye como ventajas que la comisión de mantenimiento es de cero euros en cuenta corriente o libreta de ahorros; transferencias gratuitas realizadas desde banca virtual y la cero comisión por emisión y compensación de cheques y pagarés.
También la gestión de domiciliaciones y apuntes serán sin coste, entre otras ventajas.
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