Promueve la diputación
Moraleja impartirá un taller gratuito que enseñará las pautas para hacer realidad una idea de negocio
Será en el Circular FAB el 26 de mayo y requiere inscripción previa
El Circular FAB de Moraleja ha hecho un llamamiento para que aquellas personas que tengan una idea de negocio y no saben cómo darle forma, en este espacio, tendrán la oportunidad para transformar su idea en un negocio viable. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Moraleja que ha animado a participar en el taller gratuito que se desarrollará el 26 de mayo de 10 a 14.00 horas.
El Circular FAB está ubicado en la Ronda. de los Molinos, 4. En este taller se recibirá formación práctica y gratuita para ayudar a definir una idea, crear un modelo de negocio, identificar a posibles clientes y convertir un proyecto en algo real. Además, se podrá completar el itinerario con talleres online y obtener un certificado final.
¿Como surge?
La iniciativa ‘En mi Pueblo Emprendí’ forma parte de la estrategia provincial impulsada por la Diputación de Cáceres para fortalecer el ecosistema de empleo y emprendimiento rural, especialmente en municipios afectados por el reto demográfico y la pérdida de población.
El programa está desarrollado junto a Fundación Ciudadanía y busca conectar las capacidades e inquietudes de las personas participantes con oportunidades reales existentes en sus propios territorios.
La idea surgió precisamente ante la necesidad de ofrecer acompañamiento práctico a quienes desean emprender fuera de las grandes ciudades, facilitando herramientas, asesoramiento y conexión con recursos ya existentes en la provincia.
Desde la Diputación se insiste en que muchas personas cuentan con ideas o proyectos vinculados al medio rural, pero encuentran dificultades a la hora de estructurarlos, acceder a información o analizar su viabilidad económica.
Por ello, el proyecto apuesta por una metodología cercana y muy práctica que permita convertir ideas iniciales en propuestas sostenibles y adaptadas a las características de cada comarca.
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