Moraleja impartirá un taller gratuito que enseñará las pautas para hacer realidad una idea de negocio

El Circular FAB de Moraleja ha hecho un llamamiento para que aquellas personas que tengan una idea de negocio y no saben cómo darle forma, en este espacio, tendrán la oportunidad para transformar su idea en un negocio viable. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Moraleja que ha animado a participar en el taller gratuito que se desarrollará el 26 de mayo de 10 a 14.00 horas.

El Circular FAB está ubicado en la Ronda. de los Molinos, 4. En este taller se recibirá formación práctica y gratuita para ayudar a definir una idea, crear un modelo de negocio, identificar a posibles clientes y convertir un proyecto en algo real. Además, se podrá completar el itinerario con talleres online y obtener un certificado final.

¿Como surge?

La iniciativa ‘En mi Pueblo Emprendí’ forma parte de la estrategia provincial impulsada por la Diputación de Cáceres para fortalecer el ecosistema de empleo y emprendimiento rural, especialmente en municipios afectados por el reto demográfico y la pérdida de población.

El programa está desarrollado junto a Fundación Ciudadanía y busca conectar las capacidades e inquietudes de las personas participantes con oportunidades reales existentes en sus propios territorios.

La idea surgió precisamente ante la necesidad de ofrecer acompañamiento práctico a quienes desean emprender fuera de las grandes ciudades, facilitando herramientas, asesoramiento y conexión con recursos ya existentes en la provincia.

Desde la Diputación se insiste en que muchas personas cuentan con ideas o proyectos vinculados al medio rural, pero encuentran dificultades a la hora de estructurarlos, acceder a información o analizar su viabilidad económica.

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Por ello, el proyecto apuesta por una metodología cercana y muy práctica que permita convertir ideas iniciales en propuestas sostenibles y adaptadas a las características de cada comarca.