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Tauromaquia

Pablo Barroso captura la esencia de la tauromaquia en la Casa Toril de Moraleja

La exposición fotográfica 'Entre el miedo y la gloria' del zamorano Pablo Barroso Benavides se inaugura hoy en la Sala de Exposiciones Casa Toril

Un torero en el ruedo de una plaza.

Un torero en el ruedo de una plaza. / Pablo Barroso

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

La emoción del mundo taurino llega a Moraleja. La Sala de Exposiciones Casa Toril acoge la exposición de fotografía taurina con el título ‘Entre el miedo y la gloria’, del fotógrafo Pablo Barroso Benavides. Una muestra que captura la esencia más auténtica de la tauromaquia: la tensión, el silencio, la preparación y la emoción dentro y fuera del ruedo.

La Casa Toril se ubica en la plaza de Toros, número 5 y la muestra se podrá visitar desde hoy viernes 15 de mayo a partir de las 20.30 horas, hasta el 5 de junio.

Aunque nacido en Zamora, Pablo Barroso mantiene un fuerte vínculo con Calzadilla, tierra de sus abuelos y lugar que siente como su segunda casa. Desde Salamanca ha desarrollado una trayectoria ligada al mundo taurino, trabajando junto a figuras como Emilio de Justo, Pablo Aguado o Pepe Moral.

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Una exposición donde tradición, arte y sentimiento se unen en cada imagen.

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