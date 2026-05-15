Pablo Barroso captura la esencia de la tauromaquia en la Casa Toril de Moraleja

La emoción del mundo taurino llega a Moraleja. La Sala de Exposiciones Casa Toril acoge la exposición de fotografía taurina con el título ‘Entre el miedo y la gloria’, del fotógrafo Pablo Barroso Benavides. Una muestra que captura la esencia más auténtica de la tauromaquia: la tensión, el silencio, la preparación y la emoción dentro y fuera del ruedo.

La Casa Toril se ubica en la plaza de Toros, número 5 y la muestra se podrá visitar desde hoy viernes 15 de mayo a partir de las 20.30 horas, hasta el 5 de junio.

Aunque nacido en Zamora, Pablo Barroso mantiene un fuerte vínculo con Calzadilla, tierra de sus abuelos y lugar que siente como su segunda casa. Desde Salamanca ha desarrollado una trayectoria ligada al mundo taurino, trabajando junto a figuras como Emilio de Justo, Pablo Aguado o Pepe Moral.

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Una exposición donde tradición, arte y sentimiento se unen en cada imagen.