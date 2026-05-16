Valle del Alagón
Cinco grupos de folclore participarán hoy sábado en el Encuentro de Folclore Infantil en Riolobos
Interpretarán jotas tradicionales de sus localidades manteniendo tradición y garantizando el relevo generacional en la comarca
Cinco grupos de folclore se reunirán este sábado, 16 de mayo, en Riolobos en el Encuentro de Folclore Infantil del Valle del Alagón, dentro de la programación del tercer fin de semana de actividades de Primavera en la Dehesa 2026.
La cita vinculada a la tradición oral y a las raíces pretende que la identidad comarcal siga viva entre los más pequeños. Para ello, los niños de los grupos Sabor Añejo, de Montehermoso, La Vara de Puebla de Argeme, Grupo Folclórico Infantil de El Batán, Nuevas Raíces de Ceclavín y Zangaena de Riolobos se subirán al escenario.
Interpretarán jotas tradicionales de sus localidades manteniendo tradición y garantizando el relevo generacional en la comarca. Además de las actuaciones por la mañana y una comida popular, habrá talleres durante la tarde.
La observación de estrellas incluye doblete este fin de semana en el Valle del Alagón con doble sesión de astroturismo. La actividad prevista el 8 de mayo en los Canchos de Ramiro de Cachorrilla que se aplazó por la lluvia se celebrará también hoy sábado.
Mañana domingo será el primer Encuentro de Teatro Aficionado en Pozuelo de Zarzón.
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