El Valle del Alagón busca conquistar a los jóvenes: "Deben saber que aquí pueden quedarse y emprender"

La ‘Primavera en la Dehesa’ va más allá de ser una programación cultural y turística que se celebra en la comarca del Valle del Alagón, es algo más profundo que busca principalmente en los jóvenes, que pongan la mirada en esta comarca de cara a un futuro.

Se celebra habitualmente en el mes de mayo, está promovida por la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval), y ofrece una amplia y variada programación de actividades que llega a los 27 pueblos de la comarca. Combina naturaleza, tradición y dinamización económica con actos con participación gratuita, la mayoría requieren inscripción previa.

La ‘Primavera en la Dehesa’ tiene como objetivo construir la identidad territorial, fomentar la unión entre los pueblos, y resaltar el valor del entorno rural, las tradiciones y los valores patrimoniales y naturales de la comarca.

Basado en cuatro ejes estratégicos: arte, artesanía, folclore, costumbres, gastronomía, patrimonio artístico y patrimonio natural, entre otros ámbitos, todo ello en un escenario envidiable: la dehesa extremeña.

Un evento celebrado en Alagón del Río, dentro de la programación de Primavera en la Dehesa. / Cedida

Casi dos décadas lleva Adesval impulsando las zonas rurales de su comarca con esta iniciativa que nació de manos del grupo de acción local y que hoy día va más allá y busca hacer comarca. «Un municipio solo, es mucho más si va unido, es decir, se hace más fuerte si hace comarca», explica el presidente de Adesval, Diego Astasio.

Una estrategia además que se enfoca principalmente en la juventud. «La juventud es la que queremos que tome las riendas del futuro de la comarca entorno al problema de la despoblación», explica Astasio. Por ello, también, resalta que uno de los programas que desarrollan es el denominado 'Talento Joven' con los chicos y chicas de los institutos.

«Lo que pretendemos es que de alguna manera el territorio inspire a los jóvenes para que sepan, que aquí, pueden y deben emprender una vez que se formen», comenta.

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«La ‘Primavera en la Dehesa’ se desarrolla con fondos propios financiados por programas europeo Leader y se elabora conjuntamente con un Comité que tenemos constituido en Adesval en el que participan los ayuntamientos de la comarca, el tejido social y las empresas», subrayó el presidente que incidió en las grandes posibilidades de futuro que ofrece esta comarca y que hay que aprovecharlas y ponerlas en valor y en práctica.