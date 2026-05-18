El casco histórico de Coria será el escenario de una jornada nocturna de dibujo urbano

La ciudad de Coria celebrará el próximo 29 de mayo la primera edición del evento denominado ‘Urban Sketchers Night – Coria Iluminada’. Este se presenta como un encuentro artístico y cultural que convertirá el casco histórico y el patrimonio monumental cauriense en escenario de una jornada nocturna de dibujo urbano.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Cultural Bufón Calabacillas, propone una experiencia singular en la que participantes procedentes de distintos lugares podrán recorrer las calles, plazas y espacios emblemáticos de la ciudad para capturar, mediante técnicas como el dibujo, la acuarela y el cuaderno de viaje, la atmósfera de Coria iluminada al anochecer.

El evento toma como referencia el movimiento internacional Urban Sketchers, centrado en el dibujo in situ como herramienta de observación, documentación y expresión artística, incorporando en esta ocasión el atractivo añadido de la iluminación nocturna y el valor patrimonial del entorno histórico cauriense.

‘Urban Sketchers Night – Coria Iluminada’ nace con la vocación de convertirse en una cita cultural de referencia, combinando arte, patrimonio, turismo y promoción del territorio, y ofreciendo una nueva mirada sobre la riqueza arquitectónica y urbana de la ciudad, según apuntan desde la Asociación Bufón Calabacillas.

La actividad cuenta con la colaboración de distintas entidades e instituciones locales vinculadas al ámbito cultural, turístico y empresarial, reforzando el carácter participativo y dinamizador de la propuesta.

En los próximos días, la organización dará a conocer de manera detallada el programa de actividades, localizaciones y dinámica de participación. Urban sketchers son artistas que se dedican al urban sketching, una práctica artística que consiste en dibujar o pintar paisajes a manera de boceto del sitio en el que se encuentran.

Noticias relacionadas

Esta técnica se basa en la observación directa de la realidad urbana y permite a los artistas capturar la esencia de su entorno inmediato de manera espontánea y rápida. Los urban sketchers comparten sus dibujos en foros y grupos, y suelen seguir un manifiesto que establece principios como la observación directa y la creación de un registro visual de su vida y entorno.