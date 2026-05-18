La Escuela de Bellas Artes Bufón Calabacillas de Coria: un espacio que enseña también a convivir y a compartir

La Escuela de Bellas Artes de la Asociación Bufón Calabacillas de Coria desempeña una importante labor desde el punto de vista social y humano, más allá de sus enseñanzas de pintura y dibujo. En sus casi 15 años de andadura se ha convertido en un espacio «en el que se enseña a convivir y a compartir».

Así lo explica el presidente de la Escuela, Fernando Domínguez, que expresa su satisfacción de ver como en todos estos años la Escuela ha ayudado a muchas personas como canal y vía para una mejor y más fácil socialización.

«Es un espacio donde dibujar, donde pintar, pero también donde hablar, desahogarse, expresarse y compartir las preocupaciones que cada persona pueda sentir», comenta Domínguez.

Acto homenaje a 'Transi', nombrada 'Socia de Honor' / Cedida

En estos casi 15 años de andadura, también hay espacio para experiencias emotivas con personas que han tenido problemas con algún tipo de adicción y que a través de esta escuela y las clases se han sentido más apoyadas ayudándoles así a su mejor recuperación «adaptándose perfectamente a la actividad de la Escuela», explica Domínguez.

Igualmente, en esta faceta social, alumnos con autismo también han formado parte de este proyecto. «Por aquí ha pasado muchísima gente, es importante el aspecto de socialización, sin descuidar la enseñanza por supuesto, en la Escuela de Bellas Artes tuvimos desde el principio una preocupación por hacer que el arte fuera accesible y acercarlo a todo el mundo», afirma.

Combatir la soledad

En la actualidad la escuela imparte clases a dos grupos de niños y niñas de edades entre 6 y 12 años, con unos 40 alumnos. A estos se suman otros 30 adultos, de hasta 80 años, inclusive.

La Escuela es otra herramienta que, en algunos casos, ayuda a combatir la soledad de muchas personas mayores, puesto que las horas que están en estas clases, no solo les permite aprender pintura y dibujo, sino también les permite relacionarse, hablar, conversar y, en definitiva, aparcar esa soledad, muchas veces, no deseada.

Hace unos días, miembros de la directiva de la Asociación Bufón Calabacillas realizaron un cariñoso homenaje a la vicepresidenta, 'Transi' Hernández, con motivo de su 80 cumpleaños.

Además, la asociación acordó nombrarla ‘Socia de Honor’, por su importante papel dentro del colectivo a lo largo de más de 12 años: «Transi es una incansable trabajadora, dispuesta siempre a apoyar todas y cada una de las actividades propuestas y tiene la capacidad de dar el mejor consejo en el momento preciso», expresó Fernando Domínguez, mientras se preparaba para retomar la clase con su bata blanca que mostraba manchas de pintura, características del más veterano profesor de pintura.

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El teatro también forma parte del proyecto de la Escuela, aunque de momento sus actividad dependerán de la demanda y otro de sus retos es que Coria y la comarca tenga un Bachillerato de Bellas Artes.