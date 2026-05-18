Renovación integral de la instalación de fontanería de la Residencia de Mayores de Coria

El Patronato Residencia de Mayores de Coria está llevando a cabo una importante actuación de renovación de su sistema de fontanería e instalaciones hidráulicas con el objetivo de mejorar la eficiencia, seguridad y calidad del servicio prestado a sus residentes.

El proyecto, presupuestado en 31.604,78 euros, contempla la sustitución y modernización de distintas conducciones de agua caliente sanitaria y agua fría mediante tuberías de PPR de diferentes diámetros, así como la instalación de nuevos sistemas de aislamiento y retorno de ACS (Agua Caliente Sanitaria).

La actuación está siendo ejecutada por la empresa especializada Ledengest S.L., con sede en Coria, y supondrá una mejora integral de la red hidráulica existente, incorporando materiales homologados y preparados para soportar temperaturas superiores a 60 grados, garantizando así un mayor rendimiento y durabilidad de la instalación.

Entre los trabajos previstos destacan los siguientes: Renovación de montantes generales de agua caliente y fría; Sustitución de tuberías en baños, cocina y zonas comunes; Instalación de sistemas de aislamiento térmico, así como la mejora de las conexiones y llaves de corte; y la incorporación de retorno de ACS para optimizar el suministro.

Desde la dirección de la residencia se destaca que esta inversión responde al compromiso del centro con el bienestar de sus usuarios y la mejora continua de sus infraestructuras.

La alcaldesa, Almudena Domingo, que ha visitado, recientemente, las obras, ha destacado que «la modernización de las instalaciones permitirá ofrecer un servicio más eficiente, seguro y adaptado a las necesidades actuales del centro y de sus residentes».

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El proyecto también contribuirá a una mejor eficiencia energética y a la reducción de incidencias derivadas del envejecimiento de la instalación anterior. Las obras se están desarrollando siguiendo las medidas técnicas y de seguridad correspondientes para minimizar cualquier afección al funcionamiento habitual de la residencia.