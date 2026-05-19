Calzadilla renueva su mobiliario urbano con papeleras, espejos viales y aparcabicis

El Ayuntamiento de Calzadilla continúa complementando las actuaciones realizadas en los últimos meses con nuevo mobiliario urbano en el municipio. Así lo ha dado a conocer el alcalde, Alejandro Madejón, que ha explicado que en estos días se han instalado nuevas papeleras, espejos viales y 'aparcabicis' frente a las piscinas municipales.

«Con estas actuaciones se busca continuar avanzando en el cuidado de los espacios públicos, reforzar la seguridad vial en determinadas zonas y ofrecer nuevos elementos útiles para el día a día de vecinos y visitantes», manifestó.

Así mismo, señaló que «son actuaciones sencillas, pero útiles, para seguir mejorando nuestro municipio».

Espejos viales instalados en varias calles. / Cedida

Estas actuaciones se suman también a otras recientes sobre nueva cartelería en distintos espacios públicos y zonas del municipio. El objetivo es facilitar la identificación de dichos espacios, ofrecer información útil a la ciudadanía y recordar algunas indicaciones para su correcto uso y conservación.

Nueva Cartelería

Los nuevos carteles se colocaron en la entrada del Parque Municipal de ‘Las Eras’, en el acceso desde el paraje de ‘San Blas’ a la Dehesa ‘El Rebollar’, en el punto limpio ubicado junto a la Laguna de ‘Los Mártires’, en el punto de basuras situado en la calle Cruz Blanca y en el Cementerio Municipal.

Actuaciones sencillas que permiten contar con espacios mejor señalizados y con una información más clara para su uso y cuidado.

Así mismo, desde el consistorio se recalcó en la importancia de hacer un uso correcto del Punto Limpio. Y se recordó a todos los vecinos y vecinas que, para depositar restos de poda, escombros u otros residuos, es necesario avisar previamente al ayuntamiento.

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Además, el municipio cuenta con un servicio de recogida mensual de enseres y voluminosos, prestado a través de la Mancomunidad, que está a disposición de todos.