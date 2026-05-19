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El campamento Arciprestal de Cáritas en Cadalso abre el proceso de las inscripciones

El municipio acogerá la actividad del 30 de julio al 9 de agosto para chicos y chicas de entre 8 y 16 años

Participantes en un campamento de Cáritas, anterior.

Participantes en un campamento de Cáritas, anterior. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

Del 30 de julio al 9 de agosto tendrá lugar el Campamento de Cáritas Arciprestal de Coria, que tendrá lugar en el Aula de la Naturaleza de Cadalso.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 8 y 16 años y contará con un coste de 250 euros.

Desde la organización destacan que será una experiencia centrada en la convivencia, el contacto con el entorno rural y la realización de actividades grupales adaptadas a distintas edades.

Respecto al proceso de inscripción, ya está abierto.

La propuesta busca ofrecer a los menores de la diócesis una alternativa de ocio educativo durante las vacaciones escolares, fomentando la convivencia, el compañerismo y el disfrute del entorno natural extremeño.

El objetivo del campamento diocesano es ofrecer una experiencia educativa y de convivencia para los participantes, fomentando el desarrollo personal y social, el compañerismo, la cooperación, y la creatividad.

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Además, busca desarrollar habilidades sociales necesarias para relacionarse y trabajar en equipo, así como hábitos de responsabilidad y cuidado del medio ambiente. También se enfoca en el respeto y la cooperación.

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