Moraleja mejora la red de abastecimiento en avenida Pío XII y avenida Extremadura

El Ayuntamiento de Moraleja ha anunciado que durante estos días se están llevando a cabo diferentes actuaciones de mejora en la red de abastecimiento del municipio con el objetivo de «aumentar la fiabilidad del servicio, mejorar la presión del agua y evitar nuevas averías».

Los trabajos se centran en dos zonas de actuación. Por un lado, en la avenida Pío XII donde se ha sustituido un tramo de tubería de fibrocemento de DN250, además de renovar dos válvulas obsoletas y un codo metálico parcialmente obstruido.

Esta actuación, según explicó el alcalde, Julio César Herrero, permitirá mejorar el caudal y la presión en una de las principales conducciones del municipio, especialmente en épocas de mayor consumo como el verano.

Por otro lado, los trabajos se centran también en avenida Extremadura. Aprovechando las obras de reposición del acerado, se está renovando la red de abastecimiento entre la calle San Cristóbal y la avenida Constitución, incluyendo la sustitución de tuberías y acometidas domiciliarias.

Una mejora necesaria en un tramo que registraba averías frecuentes y que permitirá ofrecer un servicio más eficiente y estable a los vecinos de la zona.

Los trabajos son ejecutados por la empresa Acciona que fue adjudicada para gestionar el abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales.

Acciona tiene un plan de actuaciones con el fin mejorar la gestión del agua en la localidad. Algunas de las medidas son la construcción y mejora de infraestructuras más eficientes y sostenibles con el medio ambiente mediante la implantación de las últimas tecnologías de telemando, GIS, modelización de redes, sectorización de redes, ampliación de depósitos, renovación de redes y modernización de instalaciones.

Gestión más eficiente

Igualmente, el municipio de Moraleja es beneficiario del programa de digitalización del ciclo urbano del agua impulsado por Acciona, en el marco del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua financiado con fondos europeos Next Generation, con el que se están implementando una serie de actuaciones destinadas a modernizar sus servicios hídricos y avanzar hacia una gestión más eficiente, sostenible y resiliente.

El plan contempla la sustitución de los contadores tradicionales por sistemas de telelectura, así como la implantación de un sistema avanzado de control y monitorización de la red (caudales, presiones, calidad del agua y gestión de depósitos), lo que permite optimizar la operación, reducir pérdidas y mejorar la sostenibilidad del sistema.

Campaña desratización

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Por otro lado, en el municipio también se ha comenzado con la campaña general de desratización y desinsectación. Como viene siendo habitual, antes de las altas temperaturas se realizan tratamientos para evitar la proliferación de cucarachas y ratas por empresa especializada.