Prevención
El Ayuntamiento de Coria pide a los propietarios de los solares que los limpien de malezas
La alcaldesa recuerda que deberán de estar permanentemente limpias y desprovistas de residuos o vegetación susceptible de provocar incendios
El Ayuntamiento de Coria, a través del Servicio de Urbanismo y Obra Pública y del área de Medio Ambiente, ha emitido un bando municipal para informar a la ciudadanía sobre las obligaciones de mantenimiento y limpieza de parcelas incluidas en el Plan Periurbano de Prevención de Incendios del término municipal.
La alcaldesa, Almudena Domingo, recuerda que las parcelas afectadas deberán permanecer permanentemente limpias y desprovistas de cualquier tipo de residuos o vegetación espontánea susceptible de provocar incendios, especialmente ante la llegada de las altas temperaturas y el incremento del riesgo de fuegos en zonas urbanas y periurbanas.
Asimismo, el consistorio señala que, de acuerdo con la Ordenanza Municipal de Convivencia, también deberán retirarse restos orgánicos o minerales que puedan favorecer la proliferación de animales o plantas portadoras de enfermedades, así como aquellos elementos que puedan generar malos olores o problemas de salubridad.
Desde el ayuntamiento se hace un llamamiento a la colaboración y responsabilidad de los propietarios de parcelas para contribuir a la seguridad, la prevención de incendios y el mantenimiento de unas adecuadas condiciones ambientales y de convivencia en el municipio.
El consistorio insiste en la importancia de realizar labores periódicas de desbroce y limpieza, con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar la protección de las personas, las viviendas y el entorno natural.
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