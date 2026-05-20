Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Prevención

El Ayuntamiento de Coria pide a los propietarios de los solares que los limpien de malezas

La alcaldesa recuerda que deberán de estar permanentemente limpias y desprovistas de residuos o vegetación susceptible de provocar incendios

Los terrenos deberán estar limpios de malezas.

Los terrenos deberán estar limpios de malezas. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Ayuntamiento de Coria, a través del Servicio de Urbanismo y Obra Pública y del área de Medio Ambiente, ha emitido un bando municipal para informar a la ciudadanía sobre las obligaciones de mantenimiento y limpieza de parcelas incluidas en el Plan Periurbano de Prevención de Incendios del término municipal.

La alcaldesa, Almudena Domingo, recuerda que las parcelas afectadas deberán permanecer permanentemente limpias y desprovistas de cualquier tipo de residuos o vegetación espontánea susceptible de provocar incendios, especialmente ante la llegada de las altas temperaturas y el incremento del riesgo de fuegos en zonas urbanas y periurbanas.

Asimismo, el consistorio señala que, de acuerdo con la Ordenanza Municipal de Convivencia, también deberán retirarse restos orgánicos o minerales que puedan favorecer la proliferación de animales o plantas portadoras de enfermedades, así como aquellos elementos que puedan generar malos olores o problemas de salubridad.

Desde el ayuntamiento se hace un llamamiento a la colaboración y responsabilidad de los propietarios de parcelas para contribuir a la seguridad, la prevención de incendios y el mantenimiento de unas adecuadas condiciones ambientales y de convivencia en el municipio.

Noticias relacionadas

El consistorio insiste en la importancia de realizar labores periódicas de desbroce y limpieza, con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar la protección de las personas, las viviendas y el entorno natural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Empresa de Coria sufre robo de material audiovisual valorado en 200.000 euros y despide a tres empleados
  2. Portaje contará con un complejo turístico en el entorno del embalse, con restaurante y alojamientos
  3. José del Rey, perito tasador de automoción en Coria: «Es más importante hacer fotos a los vehículos implicados en un golpe que el papeleo»
  4. Coria y su transformación en un diseño urbano libre de barreras arquitectónicas y físicas
  5. La alcaldesa de Coria anuncia los primeros pasos para recuperar el Castillo de los Duques de Alba
  6. La Jara Pringosa se transforma en empleo y futuro en Alagón del Río con el proyecto Go Transjara
  7. Coria y Les Herbiers (Francia) ratifican su unión con varios actos en homenaje a los 25 años de su hermanamiento
  8. La lluvia trastoca el traslado en Coria de la imagen de la Virgen de Argeme a pie de la catedral a la ermita

El Ayuntamiento de Coria pide a los propietarios de los solares que los limpien de malezas

El Ayuntamiento de Coria pide a los propietarios de los solares que los limpien de malezas

El Ayuntamiento de Calzadilla busca la opinión de los vecinos para mejorar la atención a mayores

El Ayuntamiento de Calzadilla busca la opinión de los vecinos para mejorar la atención a mayores

El campamento Arciprestal de Cáritas en Cadalso abre el proceso de las inscripciones

El campamento Arciprestal de Cáritas en Cadalso abre el proceso de las inscripciones

Moraleja mejora la red de abastecimiento en las avenidas Pío XII y Extremadura

Moraleja mejora la red de abastecimiento en las avenidas Pío XII y Extremadura

Calzadilla renueva su mobiliario urbano con papeleras, espejos viales y aparcabicis

Calzadilla renueva su mobiliario urbano con papeleras, espejos viales y aparcabicis

Coria se prepara para acoger la primera ‘Urban Sketchers Night’ combinando arte y patrimonio

Coria se prepara para acoger la primera ‘Urban Sketchers Night’ combinando arte y patrimonio

Renovación integral de la instalación de fontanería de la Residencia de Mayores de Coria

Renovación integral de la instalación de fontanería de la Residencia de Mayores de Coria

La Escuela de Bellas Artes Bufón Calabacillas de Coria: un espacio que enseña también a convivir y a compartir

La Escuela de Bellas Artes Bufón Calabacillas de Coria: un espacio que enseña también a convivir y a compartir
Tracking Pixel Contents