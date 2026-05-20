Calzadilla pregunta a sus vecinos mayores qué servicio necesitan más

El Ayuntamiento de Calzadilla ha sido incluido en el Programa de Colaboración Económica Municipal para servicios de proximidad y atención a la soledad en personas mayores. A través de este programa, de la Junta de Extremadura, podrán ponerse en marcha uno o varios servicios dirigidos principalmente a mayores que residen en su domicilio y necesitan apoyo para mejorar su autonomía, su bienestar y su calidad de vida.

Antes de concretar qué servicio o servicios se desarrollarán, desde el ayuntamiento se ha lanzado una campaña para conocer la demanda real y la opinión de las posibles personas destinatarias y de sus familias.

Podrán manifestar su preferencia las personas que se encuentren en alguno de estos supuestos: Mayores de 65 años con grado de dependencia reconocido, Mayores de 50 años con dependencia y necesidad acreditada, y Mayores de 65 años sin grado de dependencia cuando, por su situación de fragilidad, soledad u otras circunstancias, los Servicios Sociales consideren conveniente su atención.

Entre los servicios que podrían implantarse se encuentran los siguientes: ayuda a domicilio, comida a domicilio, podología, fisioterapia, terapia ocupacional, acompañamiento frente a la soledad, lavado y planchado de ropa, ayudas técnicas o teleasistencia/sensores contra la soledad.

Las personas interesadas, o sus familiares, pueden comunicar en el ayuntamiento qué servicio consideran más necesario, una comunicación que pueden realizar hasta el viernes 29 de mayo.

Con las preferencias recibidas, el ayuntamiento valorará la puesta en marcha del servicio o servicios que mejor se ajusten a la demanda existente, siempre atendiendo también a su viabilidad técnica, organizativa y económica.

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Los servicios que finalmente puedan implantarse se desarrollarán dentro del marco de esta convocatoria, cuya vigencia alcanza hasta el 31 de diciembre de 2026. Queremos que esta financiación responda, de la forma más útil posible, a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas.