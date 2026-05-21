La campaña 'Primavera en Ruta' finaliza tras impulsar la dinamización comercial y hostelera en Moraleja y Sierra de Gata

La Asociación de Empresarios Rivera de Gata (Arigata), que tiene su sede en Moraleja, ha dado por finalizada la campaña ‘Primavera en Ruta: Consume, Saborea y Gana’, una iniciativa desarrollada en las últimas semanas con el objetivo principal de impulsar la dinamización comercial, fomentar el consumo en negocios locales y reforzar el atractivo turístico y gastronómico tanto de Moraleja como del conjunto de la Sierra de Gata.

La campaña, según ha explicado Carolina González, gerente de Asociación de Empresarios Rivera de Gata, ha contado con la participación de establecimientos comerciales y hosteleros de distintos municipios de la comarca, consolidándose como una acción conjunta para apoyar al tejido empresarial local, atraer visitantes y poner en valor la oferta comercial y gastronómica de la Sierra de Gata.

Entre las actividades desarrolladas se han incluido sorteos, reparto de bolsas promocionales en establecimientos asociados, campañas de compras vinculadas a la hostelería, ‘Comercio sale a la calle’ y la celebración de la XV Ruta de la Tapa ‘Sabores de Primavera: Tapas con Sabor Local- De compras con tus tapas’.

Desde Arigata se ha realizado una valoración muy positiva de esta edición, destacando especialmente la elevada participación ciudadana y la implicación de comercios y establecimientos hosteleros de toda la comarca.

Uno de los principales atractivos de la campaña ha sido la Ruta de la Tapa, que ha contribuido de forma significativa a atraer más público y generar mayor movimiento comercial y hostelero tanto en Moraleja como en diferentes municipios de Sierra de Gata, favoreciendo la llegada de visitantes y aumentando la actividad económica en los establecimientos participantes.

La iniciativa ha servido además para promocionar Sierra de Gata como destino gastronómico, turístico y comercial, poniendo en valor la calidad de la hostelería y del comercio de proximidad de la comarca.

En esta edición se distribuyeron más de 20.000 tickets, además de cientos de ‘tapaportes’ depositados en las urnas habilitadas entre los diferentes establecimientos participantes.

Tras el recuento de las votaciones, el establecimiento ganador de la XV Ruta de la Tapa ha sido ‘Aquí Mismo’, gracias a su propuesta gastronómica ‘Mini Smash en pan brioche, queso cheddar, cebolla crujiente, huevos, salsa de trufa y patatas fritas’, presentada durante la jornada del 10 de abril.

El reconocimiento entregado al establecimiento ha consistido en una placa conmemorativa y un vale de 100 euros para consumir en empresa comercial asociada, premio que el establecimiento ha decidido consumir en la empresa asociada Babilex.

Asimismo, durante la campaña también se han entregado diferentes premios y vales de consumo a las personas ganadoras de los sorteos celebrados dentro de la iniciativa, fomentando así el retorno directo del gasto al tejido empresarial asociado.

Las personas premiadas han sido: Beatriz Martín, ganadora de un vale de 50 euros para consumir en establecimientos de hostelería asociados, que ha decidido consumir en Restaurante Boada de Villamiel; Úrsula Pascual, ganadora de otro vale de 50 euros para hostelería, que también ha elegido Restaurante Boada de Villamiel.

Yina Tavara, ganadora de un vale de 100 euros para consumir en establecimientos comerciales asociados, que ha decidido consumir en Miren, en Moraleja; Montaña, ganadora de un vale de 50 euros para establecimientos no hosteleros, que ha decidido consumir en Joyería Zafiro; y Martina, ganadora de otro vale de 50 euros para establecimientos no hosteleros, que ha decidido consumir en Lozano Complementos.

Desde la Asociación de Empresarios Rivera de Gata se ha querido agradecer especialmente la implicación de todos los establecimientos participantes, así como la respuesta de vecinos y visitantes, cuya participación ha sido fundamental para el éxito de la campaña.

Dinamizar la economía

Arigata ha destacado además que este tipo de iniciativas continúan consolidándose como herramientas eficaces para dinamizar la economía local, fortalecer el comercio de proximidad y seguir posicionando a Moraleja y Sierra de Gata como referentes comerciales, turísticos y gastronómicos del norte de Extremadura.

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La campaña ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Moraleja Femaerca, así como con la financiación de la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, consejería de Hacienda y Fondos Europeos.