Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Mañana tarde

Cauria Neuro, de Coria, organiza la II Tómbola Solidaria para impulsar nuevos proyectos

El fin es recaudar fondos para poner en marcha acciones centradas en la atención a personas con deterioro cognitivo y jóvenes con discapacidad

Responsables de Cauria Neuro, con el cartel de promoción del evento.

Responsables de Cauria Neuro, con el cartel de promoción del evento. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

La Asociación Cauria Neuro celebrará este viernes, 22 de mayo, a las 18.30 horas, su II Tómbola Benéfica en la plaza de la Solidaridad de Coria, ubicada en la explanada de la Casa de Cultura. La iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para impulsar nuevos proyectos que la entidad prevé poner en marcha durante el periodo 2026-2027.

Estas nuevas líneas de actuación estarán centradas en la inclusión social, la atención a personas con deterioro cognitivo, adultos con daño cerebral adquirido, jóvenes con discapacidad y menores con necesidades vinculadas al neurodesarrollo.

Tras más de una década dedicada a la atención pediátrica y al acompañamiento de niños y niñas con dificultades en su desarrollo, Cauria Neuro da un paso más para responder a nuevas necesidades sociales.

La asociación pretende crear recursos que favorezcan la transición de los jóvenes a la vida adulta, promuevan su autonomía e inclusión, y atiendan la creciente demanda de personas adultas con pérdidas de memoria, deterioro de las capacidades cognitivas y alteraciones del movimiento.

La tómbola contará con un stand en el que se sortearán más de 300 productos donados por empresas, comercios y particulares de Coria, Hoyos, Acehúche, Portaje y otras localidades de la comarca. Entre los premios se podrán encontrar embutidos, quesos, camisetas del F.C. Coria, lotes de productos de higiene, perfumes, tarjetas regalo, vales para tratamientos, cenas, desayunos y otros obsequios de interés.

Boletos a 2 euros

Los boletos estarán disponibles desde el inicio del evento, con un precio de 2 euros. Además, la jornada contará con actividades de animación y un espacio de hinchables para los más pequeños, al que se podrá acceder mediante una aportación simbólica de 1 euro.

Desde Cauria Neuro animan a toda la ciudadanía a participar en esta segunda edición de la tómbola benéfica y agradecen la colaboración de las empresas, entidades y vecinos que han hecho posible la organización del evento.

Noticias relacionadas

La asociación confía en que la jornada vuelva a contar con una gran acogida y se convierta en un punto de encuentro solidario en el que la diversión, la cooperación y la inclusión vayan de la mano.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Empresa de Coria sufre robo de material audiovisual valorado en 200.000 euros y despide a tres empleados
  2. Portaje contará con un complejo turístico en el entorno del embalse, con restaurante y alojamientos
  3. José del Rey, perito tasador de automoción en Coria: «Es más importante hacer fotos a los vehículos implicados en un golpe que el papeleo»
  4. Coria y su transformación en un diseño urbano libre de barreras arquitectónicas y físicas
  5. La alcaldesa de Coria anuncia los primeros pasos para recuperar el Castillo de los Duques de Alba
  6. La Jara Pringosa se transforma en empleo y futuro en Alagón del Río con el proyecto Go Transjara
  7. Coria y Les Herbiers (Francia) ratifican su unión con varios actos en homenaje a los 25 años de su hermanamiento
  8. La lluvia trastoca el traslado en Coria de la imagen de la Virgen de Argeme a pie de la catedral a la ermita

Cauria Neuro, de Coria, organiza la II Tómbola Solidaria para impulsar nuevos proyectos

Cauria Neuro, de Coria, organiza la II Tómbola Solidaria para impulsar nuevos proyectos

Éxito de la campaña 'Primavera en Ruta' de Arigata: más de 20.000 tickets y alta participación ciudadana

Éxito de la campaña 'Primavera en Ruta' de Arigata: más de 20.000 tickets y alta participación ciudadana

La ruta en bici todo terreno que te permitirá disfrutar a lo grande del Valle del Alagón

La ruta en bici todo terreno que te permitirá disfrutar a lo grande del Valle del Alagón

Coria pide colaboración ciudadana para el mantenimiento de parcelas y la seguridad del municipio

Coria pide colaboración ciudadana para el mantenimiento de parcelas y la seguridad del municipio

El Ayuntamiento de Calzadilla busca la opinión de los vecinos para mejorar la atención a mayores

El Ayuntamiento de Calzadilla busca la opinión de los vecinos para mejorar la atención a mayores

El campamento Arciprestal de Cáritas en Cadalso abre el proceso de las inscripciones

El campamento Arciprestal de Cáritas en Cadalso abre el proceso de las inscripciones

Moraleja mejora la red de abastecimiento en las avenidas Pío XII y Extremadura

Moraleja mejora la red de abastecimiento en las avenidas Pío XII y Extremadura

Calzadilla renueva su mobiliario urbano con papeleras, espejos viales y aparcabicis

Calzadilla renueva su mobiliario urbano con papeleras, espejos viales y aparcabicis
Tracking Pixel Contents