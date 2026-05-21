Cauria Neuro, de Coria, organiza la II Tómbola Solidaria para impulsar nuevos proyectos

La Asociación Cauria Neuro celebrará este viernes, 22 de mayo, a las 18.30 horas, su II Tómbola Benéfica en la plaza de la Solidaridad de Coria, ubicada en la explanada de la Casa de Cultura. La iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para impulsar nuevos proyectos que la entidad prevé poner en marcha durante el periodo 2026-2027.

Estas nuevas líneas de actuación estarán centradas en la inclusión social, la atención a personas con deterioro cognitivo, adultos con daño cerebral adquirido, jóvenes con discapacidad y menores con necesidades vinculadas al neurodesarrollo.

Tras más de una década dedicada a la atención pediátrica y al acompañamiento de niños y niñas con dificultades en su desarrollo, Cauria Neuro da un paso más para responder a nuevas necesidades sociales.

La asociación pretende crear recursos que favorezcan la transición de los jóvenes a la vida adulta, promuevan su autonomía e inclusión, y atiendan la creciente demanda de personas adultas con pérdidas de memoria, deterioro de las capacidades cognitivas y alteraciones del movimiento.

La tómbola contará con un stand en el que se sortearán más de 300 productos donados por empresas, comercios y particulares de Coria, Hoyos, Acehúche, Portaje y otras localidades de la comarca. Entre los premios se podrán encontrar embutidos, quesos, camisetas del F.C. Coria, lotes de productos de higiene, perfumes, tarjetas regalo, vales para tratamientos, cenas, desayunos y otros obsequios de interés.

Boletos a 2 euros

Los boletos estarán disponibles desde el inicio del evento, con un precio de 2 euros. Además, la jornada contará con actividades de animación y un espacio de hinchables para los más pequeños, al que se podrá acceder mediante una aportación simbólica de 1 euro.

Desde Cauria Neuro animan a toda la ciudadanía a participar en esta segunda edición de la tómbola benéfica y agradecen la colaboración de las empresas, entidades y vecinos que han hecho posible la organización del evento.

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La asociación confía en que la jornada vuelva a contar con una gran acogida y se convierta en un punto de encuentro solidario en el que la diversión, la cooperación y la inclusión vayan de la mano.