Una ruta en bici todo terreno permitirá disfrutar del patrimonio y naturaleza del Valle del Alagón

El domingo 7 de junio tendrá lugar la duodécima edición de la BTT Callejas de Torrejoncillo, una ruta ciclista no competitiva que tiene como objetivo poner en valor las callejas torrejoncillanas y el entorno natural que rodea la localidad artesana.

Los participantes tendrán dos opciones pues habrá dos recorridos en función de si desean iniciarse o demandan más dificultad con un recorrido más corto de 25 kilómetros y otro más largo de 47 kilómetros. Los caminos, las callejas, las veredas, la dehesa, el Pantano y la Rivera serán los protagonistas de unos recorridos que harán el disfrute de aquellos que se acerquen a Torrejoncillo.

Se pasará por los términos municipales de Portaje, Acehúche, Portezuelo y Torrejoncillo donde los participantes podrán disfrutar de la biodiversidad del entorno.

Las inscripciones ya pueden realizarse. El coste es de 15 euros para la prueba corta y 20 euros la prueba larga que incluyen los seguros, asistencia médica, evacuación, avituallamiento en ruta, dorsal personalizado, bolsa del ciclista (camiseta, dulce y embutido torrejoncillano) y comida de confraternización. Se pueden realizar hasta el próximo 29 de mayo en primer plazo, ascendiendo las cuotas posteriormente en 5 euros hasta el 3 de junio como cierre.

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Medio centenar de ciclistas se encuentran ya inscritos para esta edición limitada a 120 participantes. Organiza el programa de Dinamización Deportiva que coordina Fernando Manzano, de la Mancomuidad Rivera de Fresnedosa.