La obra ‘Que no muera yo en esa montaña’ llega mañana a Montehermoso

El Auditorio Municipal de Montehermoso acogerá mañana sábado 23 de mayo a las 20.00 horas la obra que lleva por título ‘Que no muera yo en esa montaña’, obra escénica que une música culta (Renacentista y Barroco) folclore extremeño, teatro y tradición oral. Es un espectáculo escénico avalado por la subdirección General de las Artes Visuales y Creación Contemporánea del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Esta actividad cultural de la Mancomunidad Valle del Alagón permite al público ver el estreno absoluto de esta obra con entrada gratuita.

Es una producción de Raigambre Producciones en colaboración de la subdirección de Artes Visuales y Creación Contemporánea del Ministerio.

Se trata de un proyecto que dialoga con la memoria, el territorio y las prácticas artísticas contemporáneas generando un espacio de comunicación entre tradición y creación actual.

Esta obra se caracteriza por su narrativa polifónica, donde personajes animados e inanimados toman la palabra, incluyendo nubes, mujeres de agua, setas, y la montaña misma.

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