La 'Primavera en la Dehesa' del Valle del Alagón trae la música de Pancho Varona, degustaciones de carne de toro y astroturismo

El concierto de Pancho Varona en Torrejoncillo es una de las citas musicales más llamativas del cuarto fin de semana de actividades de Primavera en la Dehesa 2026. Torrejoncillo recibirá al compositor y músico dentro de la Jornada Cultura y Dehesa y la actuación se celebrará a las 21.00 horas de este sábado 23 de mayo.

Antes, durante la mañana habrá talleres de bolillos, herraje y barro, además de exhibición de oficios tradicionales. Una comida compartida, degustación de dulces típicos, cuenta cuentos, ruta guiada o taller de aerobic completan una tarde llena de cultura. Además por la tarde habrá una exhibición de grupos de coros y danzas del Valle del Alagón. Todas las actividades son gratuitas y la noche terminará con las actuaciones de varios DJs.

Calzadilla

La dehesa y su vínculo con la ganadería cobran especial importancia este finde semana en Calzadilla con la celebración de la Jornada Dehesa y Ganadería el domingo 24 de mayo. Un día perfecto para conocer de cerca cómo la dehesa tiene mucho que ver con el desarrollo económico y social del territorio.

El doctor en Geografía y Ordenación del Territorio José María Corrales dará una ponencia y habrá una mesa redonda sobre ganadería de lidia con la participación de Alberto Manuel Hornos (de las ganaderías San Martín y Carmen Valiente), Victorino Martín (de la ganadería de Victorino Martín) y Arturo Pérez (de la ganadería Elia Hernández).

Actividad de teatro aficionados en Pozuelo de Zarzón. / Cedida

La degustación gratuita de carne de toro es el plato fuerte de la jornada y se requiere inscripción previa para asistir a la comida. La tarde se completará con actividades familiares e infantiles y la nota musical será con flamenco a cargo de la actuación del guitarrista de Carcaboso Juan Manuel Moreno.

Portaje

La observación de estrellas en un enclave singular como el embalse de Portaje será el pistoletazo de salida al fin de semana primaveral del Valle del Alagón con una actividad de astroturismo hoy viernes 22 de mayo a partir de las 22.00 horas. La actividad se ha organizado junto al alberque y para participar se requiere inscripción previa.

Pozuelo de Zarzón

Por otro lado, el pasado fin de semana, el teatro fue protagonista de Primavera en la Dehesa 2026 con la celebración de la primera edición del Encuentro Comarcal de Teatro Aficionado. La industria teatral en el mundo rural fue protagonista de las ponencias, pero además las improvisaciones y los juegos deleitaron a todos los participantes.

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También los más pequeños pusieron la nota de color y de tradición con el Encuentro de Folklore Infantil del Valle del Alagón celebrado en Riolobos y los cielos del Valle del Alagón fueron protagonistas de dos sesiones de astroturismo en Cachorrilla y Casillas de Coria.