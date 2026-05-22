Abre el plazo para jinetes del tradicional traslado de bueyes de las Fiestas de San Juan 2026 en Coria

El Ayuntamiento de Coria ha publicado las bases reguladoras que regirán la inscripción de jinetes participantes en el tradicional traslado de bueyes a caballo con motivo de las Fiestas de San Juan 2026, uno de los actos más emblemáticos y esperados del calendario festivo cauriense.

La convocatoria está dirigida a todos aquellos jinetes, nacionales y extranjeros, mayores de 18 años, que deseen participar en este tradicional festejo taurino popular y que cuenten con la documentación exigida en regla.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de junio, inclusive. Las solicitudes podrán presentarse de manera presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Coria, en horario de 09.00 a 14.00 horas, así como a través de la sede electrónica municipal, correo electrónico, servicio postal o mediante el teléfono de WhatsApp habilitado por la Oficina de Turismo.

Entre la documentación requerida será obligatorio aportar una fotocopia del DNI junto al impreso oficial de solicitud debidamente cumplimentado, mediante el cual los participantes aceptan las bases y asumen la veracidad de los datos aportados.

Asimismo, las bases contemplan la posibilidad de solicitar autorización para portar garrocha durante el traslado de bueyes, quedando su uso sujeto a las indicaciones y supervisión del Coordinador de Campo y al cumplimiento estricto del Protocolo General de Seguridad del festejo.

Una vez revisada la documentación, el Ayuntamiento notificará a los solicitantes admitidos su participación mediante teléfono o correo electrónico. Posteriormente, las credenciales identificativas deberán recogerse antes del 19 de junio en el Registro General del Ayuntamiento o, excepcionalmente, el mismo día del festejo, el 23 de junio, en la Casa del Guarda de la Dehesa de Mínguez.

Desde la organización se recuerda que estará totalmente prohibida la participación de jinetes no autorizados, siendo obligatorio portar en todo momento las credenciales expedidas por el ayuntamiento.

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Las bases completas, así como toda la información relativa al Protocolo General de Seguridad del Tradicional Traslado de Bueyes a Caballo, pueden consultarse en la página web municipal del Ayuntamiento de Coria.