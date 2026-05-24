¿Qué le pides a Almudena Domingo? La alcaldesa de Coria responde

¿Qué pedirías o preguntarías a tu alcaldesa? Eso es lo que ha podido hacer un grupo de alumnos de 2º de la ESO del instituto de Secundaria Alagón, de Coria. Todos han tenido la oportunidad de transmitir personalmente alguna petición o pregunta sobre algo relacionado con la ciudad en la que viven como es Coria. Esto gracias a una iniciativa promovida por la profesora Gema Moreno, del departamento de Economía, en concreto, de la asignatura de Entendimiento Social y Sostenibilidad.

De esta manera, los alumnos se han implicado y no han dudado en participar. Unos han mostrado su interés sobre la gestión de la alcaldesa a la que le han preguntado sobre qué es lo más difícil de su gestión al frente del ayuntamiento.

La alcaldesa, con la profora y alumnos durante la actividad. / Cedida

Mientras, otros han optado por exponer temas concretos y se han interesado en los proyectos o actuaciones de cara a un futuro. De esta manera, han preguntado qué está haciendo el consistorio para que los jóvenes puedan quedarse a vivir en Coria cuando acaben su formación.

Hay quien también se ha interesado por la necesidad de crear un espacio de ocio, algo a lo que la alcaldesa ha respondido, acercando así su gestión a la ciudadanía.

Acercarlos a la realidad social

La iniciativa, coordinada por la profesora Gema Moreno, se enmarca dentro de un proyecto centrado en el desarrollo local y la economía de Coria, con el objetivo de acercar a los estudiantes a la realidad social y económica de su municipio y fomentar su participación ciudadana.

Durante la jornada, los alumnos presentaron una serie de cartas personales en las que recogían sus inquietudes, necesidades e ideas para mejorar la ciudad en la que viven.

Además de expresar aquello que consideran importante para el municipio, los estudiantes también propusieron posibles soluciones, trabajando así una visión crítica, participativa y constructiva de la sociedad.

La profesora Gema Moreno explicó que, dentro de la materia del trabajo de desarrollo local, "qué mejor que trabajar qué pasa en Coria y se me ocurrió la idea de que los chicos y chicas hicieran propuestas a la vez que propusieran soluciones", esto en un acto con la alcaldesa, en el propio centro educativo.

Propuestas y reflexiones

La visita de Almudena Domingo permitió que los jóvenes pudieran trasladar directamente sus propuestas y reflexiones. A través de diferentes entrevistas y preguntas realizadas por los propios alumnos, los estudiantes conocieron también la perspectiva del ayuntamiento sobre el futuro de Coria y las actuaciones que pueden desarrollarse en beneficio del municipio y de sus vecinos.

«Queríamos trabajar qué ocurre en Coria, qué necesidades existen y cómo podemos contribuir al desarrollo de la economía local», explicó la profesora responsable del proyecto, destacando además la importancia de enseñar a los alumnos no solo a identificar problemas, sino también a implicarse en la búsqueda de soluciones.

Desde el centro educativo han valorado muy positivamente esta experiencia, que ha permitido acercar las instituciones a los jóvenes y dar voz a los estudiantes en cuestiones relacionadas con el presente y el futuro de su localidad.

La actividad refuerza valores como la participación ciudadana, el compromiso social y el trabajo colaborativo, convirtiendo a los alumnos en protagonistas activos de la mejora de su entorno.