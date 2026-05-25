Las asociaciones de Calzadilla optan a ayudas municipales de hasta 500 euros para sus programas

El Ayuntamiento de Calzadilla ha publicado la convocatoria de subvenciones dirigida a las asociaciones locales constituidas legalmente y reflejadas en la misma.

El objetivo es apoyar las actividades y programas que desarrollan durante el año, contribuyendo a dinamizar la vida social, cultural y asociativa del municipio. Cada asociación podrá recibir una ayuda de hasta 500 euros. Para presentar la solicitud deberán aportar la solicitud cumplimentada, la declaración responsable, certificados de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social. Así como el proyecto de actividades, con memoria, finalidad y presupuesto de gastos e ingresos.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 3 de julio. La documentación podrá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, en la sede electrónica municipal o por los medios legalmente establecidos.

La convocatoria para la concesión de subvenciones relacionadas con las actividades y programas desarrollados por las asociaciones locales sin ánimo de lucro, se enmarca dentro del fomento y la promoción de la participación ciudadana por parte de este ayuntamiento como instrumento de aproximación a la gestión municipal.

Por ello, desde el consistorio se destacó que la concesión de estas ayudas es un instrumento básico para que puedan desarrollar sus acciones garantizando la solidaridad, el equilibrio y la dinamización municipal.

El presupuesto total de las subvenciones será de 4.500 euros.

Los colectivos beneficiarios serán: La Asociación de Padres y Madres del colegio Cristo de la Agonía; El grupo folklórico ‘Las Mondas’, para actividades propias de la asociación; La Asociación de Cazadores, La Asociación Juvenil ‘El Mocho’ y La Asociación de Mujeres Rurales ‘La Patana’. También la Asociación de Pensionista; La Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía y la Asociación de Pescadores.

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En general son subvenciones para impulsar y apoyar el ámbito de Emancipación, empleo y cultura emprendedora; Participación, interculturalidad y fomento de valores democráticos; Cultura, innovación y nuevas tecnologías; Salud, ocio, deporte, medio ambiente y protección animal.