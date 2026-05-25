Casas prefabricadas: de Coria a las urbanizaciones más exclusivas de España

En los últimos años, el mercado de las casas prefabricadas ha experimentado un crecimiento significativo en España y Europa, impulsado por la búsqueda de soluciones más rápidas, sostenibles y económicas. Las casas modulares ofrecen ventajas como la velocidad de construcción, la sostenibilidad y la personalización de diseño, lo que las convierte en una opción atractiva para muchos compradores.

La empresa Modular Home, cuyos promotores son de Moraleja, aunque sus instalaciones están ubicadas en el término municipal de Coria, continúa con su trayectoria ascendente con una alta demanda en el mercado. Una actividad comercial que la empresa complementa además muy bien con la formación en un sector con grandes proyecciones en un futuro inmediato.

El director técnico de Modular Home, Ángel Cava, explicó que en las instalaciones de la empresa en Coria construyen viviendas prefabricadas de hormigón por todo el territorio nacional. «Son viviendas que diseñamos y construimos desde Extremadura para el resto de España», manifestó.

Así mismo detalló que la mayoría de los clientes que demandan este tipo de viviendas «son de Mallorca, en las Islas de Menorca, en Formentera, en Ibiza, pero también trabajamos en las Islas Canarias, de hecho, ahora mismo estamos terminando una vivienda en Lanzarote, hemos hecho viviendas para la reconstrucción de La Palma, también en Tenerife, en la isla de El Hierro». También trabajamos con intensidad en la zona de Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia, en la parte de Málaga y en Sotogrande (Cádiz).

Un paso más importante

El director técnico avanzó que su empresa ha dado un paso importante y desde la fábrica de Coria, «vamos a hacer edificación en altura, esto es, edificación para hacer 10-15 plantas con prefabricado de hormigón para vivienda asequible». En lo que concierne a la formación, la empresa ha impulsado junto con el Sexpe, recientemente, un programa de formación remunerada y oportunidades reales de empleo en uno de los sectores con mayor crecimiento y proyección. En concreto, ha sido la puesta en marcha del primer Plan de Formación Presencial en Construcción Industrializada de Extremadura, una iniciativa pionera orientada a personas desempleadas o a quienes deseen especializarse en un sector en plena transformación y con una creciente demanda de profesionales cualificados.

Formación en Modular Home /

El programa formativo se desarrolla en las instalaciones de la compañía con 20 plazas presenciales remuneradas, ofreciendo además posibilidades reales de incorporación laboral tras finalizar la formación. La iniciativa comenzó el pasado 4 de mayo con la primera edición de esta formación especializada, diseñada para ofrecer una visión completa y práctica sobre la construcción tecnológica e industrializada, aplicada a sistemas constructivos homologados y utilizados actualmente en proyectos reales de vivienda.

Falta mano de obra

Una respuesta directa a la falta de mano de obra especializada. La industrialización está revolucionando el sector de la construcción, permitiendo procesos más eficientes, sostenibles, precisos y rápidos. Sin embargo, esta transformación también ha generado uno de los grandes retos actuales del sector: la falta de profesionales especializados preparados para trabajar en entornos industrializados.

Cada vez más empresas apuestan por modelos constructivos industrializados debido a sus ventajas en control de calidad, optimización de tiempos y mejora de procesos. En este contexto, la formación especializada se convierte en una herramienta fundamental para preparar a los nuevos perfiles profesionales que demandará el mercado laboral en los próximos años. Con este programa, Modular Home reafirma su apuesta por la formación, la innovación y la generación de empleo en Extremadura, contribuyendo al desarrollo de nuevas oportunidades laborales ligadas a la industrialización de la construcción.

Formación práctica

Uno de los aspectos diferenciales de este plan formativo es su enfoque eminentemente práctico. Los alumnos desarrollarán su aprendizaje directamente dentro del entorno productivo de Modular Home en Coria, donde conocerán de primera mano el funcionamiento de un sistema constructivo industrializado aplicado a viviendas reales.

Durante la formación, trabajarán junto a profesionales especializados del sector, adquiriendo conocimientos sobre procesos de producción, montaje, ejecución y organización industrial aplicada a la construcción. Este modelo permite que los participantes comprendan de forma práctica la evolución actual del sector y las necesidades reales de las empresas vinculadas a la construcción industrializada.

Una oportunidad profesional

La construcción industrializada representa ya una de las principales vías de evolución del sector de la edificación. Nuevos modelos de producción, procesos más eficientes y una mayor sostenibilidad están marcando el futuro de la construcción en España y Europa. Ante este escenario, iniciativas como esta permiten ofrecer una salida profesional real a personas que buscan incorporarse a un mercado laboral con amplias perspectivas de crecimiento y estabilidad.

Desde Modular Home destacan que “la construcción del futuro ya está en marcha” y subrayan la importancia de seguir impulsando la formación especializada como base para afrontar los nuevos retos del sector.

Modular Home es una compañía especializada en construcción industrializada y tecnología aplicada a la edificación, centrada en el desarrollo de sistemas constructivos innovadores, eficientes y sostenibles.

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Desde sus instalaciones la empresa impulsa un modelo de construcción basado en procesos industrializados que permiten optimizar tiempos, mejorar la calidad y avanzar hacia una construcción más eficiente y sostenible. Comprometida con la innovación y la formación, Modular Home apuesta por la generación de empleo cualificado y por el desarrollo de nuevos perfiles profesionales adaptados al futuro del sector de la construcción.