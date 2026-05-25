El colegio público Virgen de Argeme de Coria mejorará la accesibilidad y las condiciones de salubridad

El proyecto de reforma integral previsto en el Centro de Educación Infantil y Primaria, Virgen de Argeme de la ciudad de Coria permitirá modernizar parte de las instalaciones del edificio mediante actuaciones dirigidas a mejorar la cubierta, la accesibilidad y las condiciones higiénico-sanitarias del centro educativo. Así lo ha dado a conocer el ayuntamiento.

La intervención, redactada conforme al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a la normativa vigente en materia de seguridad, accesibilidad y ahorro energético, contempla principalmente la sustitución integral de la cubierta existente, la reforma de los aseos interiores y diversas actuaciones de mejora en la red de saneamiento.

Uno de los elementos más destacados del proyecto será la renovación completa de la cubierta inclinada del edificio, manteniendo la configuración arquitectónica original del inmueble.

Esta actuación permitirá mejorar el comportamiento térmico de la envolvente, garantizar una adecuada estanqueidad y aumentar la durabilidad del sistema constructivo mediante soluciones adaptadas a las exigencias técnicas actuales.

Asimismo, el proyecto incluye la reforma integral de los aseos situados en las plantas primera y segunda del edificio, con el objetivo de actualizar las instalaciones, mejorar las condiciones de higiene y adecuar los espacios a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

También se ejecutarán actuaciones específicas en la red de saneamiento vinculada a la zona de cocina para solucionar problemas recurrentes de atascos detectados en el edificio.

Este, que cuenta con una superficie construida total de 2.666,55 metros cuadrados, mantendrá intacta su organización funcional y sus condiciones de evacuación y accesibilidad, mientras que las mejoras previstas permitirán optimizar las condiciones de confort y conservación del centro.

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El presupuesto general de la actuación de la Junta de Extremadura asciende a casi medio millón de euros. La intervención se enmarca dentro de las actuaciones de mejora y conservación de infraestructuras educativas públicas, apostando por edificios más eficientes, seguros y adaptados a las necesidades actuales de la comunidad educativa.