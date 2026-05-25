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Campaña 'Emociones y colores'

Moraleja se inunda de colores con cientos de flores y plantas en calles, plazas y avenidas

Azaleas, cyclamens, violas y coles ornamentales son algunas de las variedades que visten las vías públicas gracias a la colaboración de la Diputación de Cáceres

Fotogalería | Moraleja se llena de color con casi un millar de flores y plantas

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Fotogalería | Moraleja se llena de color con casi un millar de flores y plantas /

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

Las calles y plazas de Moraleja muestran, en estos días, una gran gama de colores de la mano de casi un millar de flores y plantas que el ayuntamiento ha distribuido en distintas zonas de este municipio de la Sierra de Gata.

Una decoración que se enmarca dentro de la Campaña ‘Emociones y colores’ que permite cada año ‘vestir’ de esta manera tan natural y alegre el municipio durante las diferentes temporadas.

El público que pasea por sus calles, avenidas y plazas puede apreciar una gran gama de colores.

También desde el ayuntamiento se anunció que en estos días se está trabajando en la plantación y el corte de setos de las avenidas principales. Además, se empieza con la poda de árboles en la calle Juan Bodón Lucio.

Igualmente, han comenzado los cuidados del césped en el Parque Fluvial Feliciano Vegas, el cementerio y las piscinas municipales, para que estén a punto para la temporada. Desde el consistorio destacan que se sigue con el mantenimiento del resto de parques. «Tenemos que poner en valor el equipo humano del Área de Obras y Jardines que trabaja día a día y reconocer su trabajo e implicación», señalaron.

De la Diputación de Cáceres

Una parte de las plantas proviene del Vivero Provincial de Diputación de Cáceres, que distribuye a toda la provincia. Desde el ayuntamiento se pidió la colaboración para cuidar los jardines y para que luzcan bonitos.

Azaleas, Cyclamens, Violas, Dianthus, Coles ornamentales son algunas de la variedad de plantas y flores de colores visten los jardines y vías públicas.

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La Diputación de Cáceres realiza cada año la campaña de reparto de plantas de primavera y verano, distribuyendo miles de plantas entre municipios de la provincia. Esta iniciativa busca embellecer calles, plazas y jardines públicos, y se realiza desde los viveros provinciales. Las plantas incluyen variedades ornamentales como begonias, petunias y geranios, seleccionadas por su resistencia y adaptabilidad al clima de la región.

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