Tres meses sin cobrar en el Centro de Transportes de Coria: "Me estoy dedicando a limpiar piscinas para llevar un plato de comida a casa"

Los cinco trabajadores del Centro de Transportes de Coria, un servicio que depende de la Junta de Extremadura, han denunciado públicamente el impago de tres meses de sus nóminas. Un impago que explican está siendo cometido por la empresa madrileña Copergy Ibérica, a la que la Junta le adjudicó el servicio de dicho Centro el pasado año 2025.

Además, los trabajadores afectados, según denuncian, aseguraron que esta empresa ya desde el pasado año viene cometiendo incumplimientos en los pagos. «Desde octubre de 2025 nos pagan mal, el sueldo nos lo pagan a ‘cachos’, ahora un poco, 15 días después otro poco y ahora ya llevan tres meses que no nos abonan ni un solo euro», aseguraron.

Óscar y Santiago, dos de los trabajadores afectados, ayer, en el centro de Coria. / N. A.

Óscar Delgado, uno de los afectados, aseguró que «tiene que estar limpiando piscinas para poder llevar un sueldo a su casa» y calificó la situación de «insostenible y de no aguantar más».

La empresa, que no da ningún tipo de explicación a los trabajadores, tiene domicilio en el Paseo de la Castellana de la capital de España. «Esta empresa de Madrid se ha llevado y se está llevando de nuestra Junta de Extremadura una gran cantidad de dinero», aseguró Óscar Delgado que recordó que en toda Extremadura por esta situación se ven afectados más de 60 trabajadores de la Red de Centros de Transportes de la Junta. «Muchos de ellos se han tenido que dar de baja porque psicológicamente les ha afectado toda esta situación», añadió.

"Nadie nos dice nada"

«Nadie nos dice nada, mis compañeros muchos de ellos son minusválidos y cobran una pequeña pensión y gracias a eso pueden aguantar un poco más pero los demás estamos esperando nuestro sueldo para poder hacer frente a nuestros pagos y hay compañeros que no tienen ningún otro ingreso». «Nadie nos dice nada, vamos a trabajar sin ánimo y no hacemos nada solo pasar las horas y poco más».

Los empleados calificaron esta situación de «insostenible e indignante» y anunciaron medidas.

De hecho, han advertido que si no se les soluciona su situación el próximo 1 de junio «cerraremos las puertas del centro para impedir el paso de camiones que se verán obligados a estacionar en las calles de Coria».

Un cierre que afectaría también a la estación de la ITV fija de Coria, puesto que se encuentra dentro del recinto. «Nos sentimos abandonados por la Junta de Extremadura y por la empresa», manifestaron y pidieron una solución urgente.

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Las instalaciones acogen todos los días camiones que llegan de distintos lugares de España y del extranjero. Tiene capacidad para 36 plazas y normalmente está cubierto en un 80 por ciento.