Adesval (Coria) y CaixaBank lanzan ‘Tierra de Oportunidades’ para fomentar el emprendimiento y el empleo en zonas rurales

CaixaBank y Adesval han lanzado una nueva edición del programa ‘Tierra de Oportunidades’, iniciativa destinada a fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas.

La sexta edición de ‘Tierra de Oportunidades’, que estará abierta del 14 de mayo al 4 de junio, reconocerá proyectos rurales innovadores, sostenibles y con capacidad de atraer y retener talento, así como de crear nuevas oportunidades laborales en áreas que enfrentan desafíos demográficos significativos.

En 2026 tiene lugar la sexta edición de la convocatoria, a la que se ha unido Adesval en 2025 con un notable éxito de nuestros participantes. El fallo de la edición está previsto que se conozca antes del 30 de junio.

'Tierra de Oportunidades' es un programa que se desarrollará a nivel nacional, en colaboración con más de 50 Grupos de Acción Local de todo el país y otras entidades promotoras del emprendimiento de 49 provincias. En total, se premiará a 216 emprendedores y proyectos de todo el territorio. La convocatoria está dirigida a emprendedores cuya actividad se desarrolle en un municipio con una población inferior a 5.000 habitantes, preferentemente; aunque si el proyecto tiene indicadores muy importantes se aceptarán municipios hasta 10.000 habitantes, siempre que facturen menos de 300.000 euros al año.

Los proyectos ganadores recibirán ayudas de 1.000 euros, se incorporarán a un programa de acompañamiento personalizado, en colaboración con mentores especialistas de Voluntariado CaixaBank y accederán al ‘Reto de Tierra de Oportunidades’, una iniciativa de ámbito nacional y en colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent, que ofrece visibilidad, acompañamiento y nuevas oportunidades de crecimiento a emprendedores rurales.

Los ganadores podrán optar, además, a ser uno de los proyectos presentados en la plataforma U4Impact para que un estudiante universitario realice su Trabajo de Fin de Grado sobre algún reto de su empresa o emprendimiento. Asimismo, CaixaBank ha puesto en marcha una plataforma común, www.caixabank.es/tierradeoportunidades, que generará comunidad entre todos los emprendedores.

Buen inicio del Valle del Alagón

Desde que Acción Social CaixaBank lo pusiera en marcha en 2021, el programa ‘Tierra de Oportunidades’ ha respaldado a más de 7.000 emprendedores y ha firmado 193 convenios de colaboración con Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y entidades sociales que trabajan por la integración rural para impulsar el emprendimiento rural y la inserción laboral en estas zonas.

En colaboración con los grupos líder comarcales, la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y el promotor del emprendimiento Rural Talent, el programa ha premiado, además, 670 proyectos en sus cinco años.

En 2025 cuatro proyectos del Valle del Alagón fueron premiados, llegando uno de ellos, Barco Natural (Ceclavín), a los 20 galardonados finales como ‘Mención Altavoz del mundo rural’.

Sobre Tierra de Oportunidades CaixaBank

'Tierra de Oportunidades' es un programa de Acción Social CaixaBank que tiene el objetivo de apoyar el emprendimiento, crear empleo y ofrecer oportunidades de futuro al entorno rural. La entidad quiere ayudar directamente a emprendedores rurales con proyectos en funcionamiento, detectando su potencial y necesidades y ofreciéndoles ayuda económica, formación y acompañamiento.

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Todo ello, con el apoyo de los Grupos de Desarrollo Rural, siendo Adesval, el grupo líder del Valle del Alagón, su aliado como conocedor en profundidad del tejido económico comarcal. El proyecto está creando una comunidad de emprendedores de todo el país y visibiliza el mundo rural como un territorio lleno de oportunidades.