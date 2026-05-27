Zona transitada
La alcaldesa de Coria destaca la importancia de la rotonda junto a la ITV para reforzar la seguridad vial
El coste de estos trabajos ascienden a 800.000 euros y la nueva infraestructura busca dar fluidez al tráfico
La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, ha visitado las obras de la nueva rotonda ubicada en el entorno de la Cooperativa Copal e ITV, una actuación impulsada por la Junta de Extremadura que responde a una demanda de vecinos y conductores debido a la peligrosidad que presentaba este punto.
La alcaldesa ha destacado la importancia de esta infraestructura para mejorar la seguridad vial, facilitar la circulación y modernizar los accesos de la ciudad.
La nueva rotonda permitirá ordenar el tráfico en una de las zonas con mayor tránsito de vehículos, reduciendo riesgos y mejorando la conexión con servicios y áreas estratégicas del municipio. Desde el ayuntamiento se insiste en que este tipo de inversiones refuerzan la seguridad vial y mejoran la calidad de vida de los vecinos.
Las obras para la construcción de la nueva rotonda que se ubica justo en la EX-108, a la altura de la ITV y la Cooperativa Copal, en el término municipal de Coria, son ejecutadas por la empresa Gosadex.
Los fondos proceden de la Junta de Extremadura y busca dar respuesta a una demanda histórica de la ciudad. «Una mejora muy esperada que muy pronto será una realidad», apuntó la alcaldesa.
La empresa constructora Gosadex, con sede en Toledo, es la encargada de ejecutar los trabajos justo en el kilómetro 87 de la EX-108 -conecta con la autovía EX-A1 de Navalmoral a Portugal
Muy necesaria
Una infraestructura que se hace necesaria porque la carretera Ex-108 «registra una intensidad de tráfico muy elevada», según recogía la Junta en un comunicado, recientemente. Esto motivado porque se producen incorporaciones de vehículos desde accesos muy concurridos, como el del Centro de Transportes y la Inspección Técnica de Vehículos, y además «la geometría del trazado no favorece la seguridad viaria».
Por este motivo, el objeto de la actuación es «proporcionar la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de los accesos y mejorar la seguridad en la vía principal», según recalcaron.
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