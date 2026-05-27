Nueva oportunidad en Coria: ampliado el plazo para la bolsa de trabajo de las Fiestas de San Juan

El Ayuntamiento de Coria ha ampliado hasta el 2 de junio el plazo para optar al proceso para la constitución de una Bolsa de Trabajo Temporal destinada a cubrir necesidades de contratación durante las Fiestas de San Juan. Así como en otros eventos y actividades organizadas por el consistorio a lo largo del año.

La convocatoria contempla diferentes categorías laborales relacionadas con los festejos taurinos tradicionales y los servicios municipales asociados, entre ellas auxiliares de lidia y encierro, corraleros, personal de seguridad, porteros, montadores de infraestructuras y otros servicios múltiples.

El proceso selectivo constará de una fase de oposición mediante examen tipo test sobre la Ordenanza Reguladora de los Festejos Taurinos Tradicionales de San Juan de Coria, una entrevista personal y una fase de concurso de méritos en la que se valorará especialmente la experiencia laboral en este tipo de eventos.

El ayuntamiento informa además que el plazo de solicitudes ha sido ampliado con el objetivo de facilitar la participación de todas aquellas personas interesadas en formar parte de esta bolsa de empleo temporal.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica municipal o por cualquiera de las vías previstas en la legislación vigente.

Toda la información relativa a la convocatoria, requisitos y bases reguladoras se encuentra disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica y en el Portal de Transparencia del ayuntamiento.

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La bolsa tendrá una vigencia máxima de cinco años y permitirá atender las necesidades de personal derivadas de la organización de las tradicionales Fiestas de San Juan y de otros actos.