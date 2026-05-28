Alagón del Río recibe 117.758 euros para un programa de jardinería que formará a 10 alumnos en riesgo de exclusión

El Ayuntamiento de Alagón del Río ha sido beneficiario de una subvención por importe de 117.758,33 euros, para el desarrollo de un programa colaborativo rural de jardinería.

En este programa participarán 10 alumnos que, durante 6 meses, se formarán en la especialidad de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería, teniendo fecha prevista de inicio el 1 de julio de 2026.

El Programa Colaborativo Rural está diseñado para ofrecer atención integral a personas en situación o en riesgo de exclusión social, con el objetivo de fomentar su inserción sociolaboral en las zonas rurales de Extremadura.

Este programa incluye el desarrollo de itinerarios de orientación, tutorización e intermediación, así como formación en alternancia con el empleo.

Las subvenciones están dirigidas a entidades promotoras de los proyectos y a empresas privadas que contraten a personas participantes en los proyectos que hayan obtenido evaluación positiva.

El programa busca mejorar la cualificación y empleabilidad de las personas desfavorecidas, facilitando la experiencia profesional en empresas privadas y contribuyendo a la lucha contra el desempleo.

Salidas laborales

Los auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería pueden desempeñar diversas funciones, incluyendo: Venta de plantas, herramientas, flores y equipos: Se encargan de la venta y comercialización de productos relacionados con la jardinería.

También en Cultivo y preparación de arreglos florales: Realizan tareas de cultivo y preparación de arreglos florales atractivos; el Control del stock y aconsejo a clientes: Supervisan el stock de plantas y brindan asesoramiento a los clientes sobre el cuidado de las plantas elegidas; Uso de maquinaria y herramientas: Utilizan maquinaria como cortacésped y herramientas para el mantenimiento y cuidado de las plantas; así como en Sistemas informáticos: Implementan sistemas informáticos para gestionar el riego, la temperatura, la luz y la humedad de las plantas.

Estos roles requieren habilidades de comunicación, atención al detalle y un compromiso con la salud y seguridad laboral.

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Además, pueden ser parte de un equipo que trabaja en la formación y mantenimiento de espacios verdes, contribuyendo a la creación de un entorno naturalmente agradable y saludable.