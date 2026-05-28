Javier Grau Talens, cirujano premiado, comparte claves para un estilo de vida saludable en Moraleja

La Casa de la Cultura de Moraleja acogerá hoy viernes una charla sobre Medicina del estilo de vida. Será a partir de las 20.00 horas y llevará por título ‘Medicina del Estilo de Vida: estilo de vida saludable y prevención de enfermedades crónicas’, impartida por el doctor Javier Grau Talens.

Esta charla será una oportunidad para conocer cómo los hábitos diarios influyen directamente en la salud y descubrir herramientas para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades crónicas. La entrada será gratuita.

Enrique Javier Grau Talens es un destacado cirujano especializado en cirugía general y del aparato digestivo. Actualmente, ejerce como facultativo en Cáceres, donde su experiencia y habilidades son altamente valoradas.

Su formación académica incluye un título en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, obtenido en 1978. A lo largo de su carrera, ha contribuido significativamente al campo de la cirugía.

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Ha sido reconocido por su trabajo con el Premio a la mejor comunicación oral por la Sociedad Extremeña de Cirugía en 2024. Además, es miembro activo de la Asociación Española de Cirujanos.