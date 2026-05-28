Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

A las 20.00 horas

Javier Grau Talens, cirujano premiado, comparte claves para un estilo de vida saludable en Moraleja

El cirujano Javier Grau Talens imparte en Moraleja una charla sobre la Medicina del Estilo de Vida, centrada en la prevención de enfermedades crónicas

Casa de la cultura de Moraleja.

Casa de la cultura de Moraleja. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

La Casa de la Cultura de Moraleja acogerá hoy viernes una charla sobre Medicina del estilo de vida. Será a partir de las 20.00 horas y llevará por título ‘Medicina del Estilo de Vida: estilo de vida saludable y prevención de enfermedades crónicas’, impartida por el doctor Javier Grau Talens.

Esta charla será una oportunidad para conocer cómo los hábitos diarios influyen directamente en la salud y descubrir herramientas para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades crónicas. La entrada será gratuita.

Enrique Javier Grau Talens es un destacado cirujano especializado en cirugía general y del aparato digestivo. Actualmente, ejerce como facultativo en Cáceres, donde su experiencia y habilidades son altamente valoradas.

Su formación académica incluye un título en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, obtenido en 1978. A lo largo de su carrera, ha contribuido significativamente al campo de la cirugía.

Noticias relacionadas

Ha sido reconocido por su trabajo con el Premio a la mejor comunicación oral por la Sociedad Extremeña de Cirugía en 2024. Además, es miembro activo de la Asociación Española de Cirujanos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres meses sin cobrar en el Centro de Transportes de Coria: 'Me estoy dedicando a limpiar piscinas para llevar un plato de comida a casa
  2. Casas prefabricadas: de Coria a las urbanizaciones más exclusivas de España
  3. Empresa de Coria sufre robo de material audiovisual valorado en 200.000 euros y despide a tres empleados
  4. Portaje contará con un complejo turístico en el entorno del embalse, con restaurante y alojamientos
  5. José del Rey, perito tasador de automoción en Coria: «Es más importante hacer fotos a los vehículos implicados en un golpe que el papeleo»
  6. Coria y su transformación en un diseño urbano libre de barreras arquitectónicas y físicas
  7. La alcaldesa de Coria anuncia los primeros pasos para recuperar el Castillo de los Duques de Alba
  8. La Jara Pringosa se transforma en empleo y futuro en Alagón del Río con el proyecto Go Transjara

Javier Grau Talens, cirujano premiado, comparte claves para un estilo de vida saludable en Moraleja

Javier Grau Talens, cirujano premiado, comparte claves para un estilo de vida saludable en Moraleja

La alcaldesa de Pescueza celebra los 100.000 euros de la Diputación para la piscina municipal

La alcaldesa de Pescueza celebra los 100.000 euros de la Diputación para la piscina municipal

Astroturismo y actividades infantiles cierran la Primavera en la Dehesa 2026

Astroturismo y actividades infantiles cierran la Primavera en la Dehesa 2026

Alagón del Río recibe 117.758 euros para un programa de jardinería que formará a 10 alumnos en riesgo de exclusión

Alagón del Río recibe 117.758 euros para un programa de jardinería que formará a 10 alumnos en riesgo de exclusión

Almudena Domingo visita las obras de la nueva rotonda de Coria, una demanda histórica de los vecinos de la ciudad

Almudena Domingo visita las obras de la nueva rotonda de Coria, una demanda histórica de los vecinos de la ciudad

Adesval (Coria) y CaixaBank lanzan ‘Tierra de Oportunidades’ para fomentar el emprendimiento y el empleo en zonas rurales

Adesval (Coria) y CaixaBank lanzan ‘Tierra de Oportunidades’ para fomentar el emprendimiento y el empleo en zonas rurales

Nueva oportunidad en Coria: ampliado el plazo para la bolsa de trabajo de las Fiestas de San Juan

Nueva oportunidad en Coria: ampliado el plazo para la bolsa de trabajo de las Fiestas de San Juan

Tres meses sin cobrar en el Centro de Transportes de Coria: "Me estoy dedicando a limpiar piscinas para llevar un plato de comida a casa"

Tres meses sin cobrar en el Centro de Transportes de Coria: "Me estoy dedicando a limpiar piscinas para llevar un plato de comida a casa"
Tracking Pixel Contents