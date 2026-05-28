Pescueza recibe 100.000 euros de la diputación de Cáceres para finalizar la construcción de su piscina municipal

El Ayuntamiento de Pescueza ha anunciado que es beneficiario de una nueva inversión de 100.000 euros por parte de la Diputación Provincial de Cáceres para la ejecución de la segunda fase y finalización de la piscina municipal.

Este proyecto ha sido posible gracias a un esfuerzo conjunto, según destacó la alcaldesa, Agustina Fernández, que confirmó que con total probabilidad la piscina estará disponible para su uso en el verano del año que viene.

Ya se realizó una primera fase ejecutada también con fondos de los Planes Provinciales. Esta segunda fase definitiva, llega también de la mano de la diputación de Cáceres «demostrando su compromiso real con los pueblos pequeños», destacó la alcaldesa.

«Sin su apoyo, infraestructuras como esta serían imposibles en el mundo rural», añadió Agustina Fernández, que detalló además que estas inversiones se enmarcan dentro de las medidas para frenar el despoblamiento.

La piscina municipal en este municipio de Pescueza, en la comarca del Valle del Alagón, se ubica sobre un terreno junto al albergue municipal. Los trabajos de la primera fase han consistido en la solera de zona de baño, vallado exterior y conexiones de electricidad, saneamiento y abastecimiento.

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El coste de la primera fase asciende a 176.649,99 euros incluido IVA y ha sido ejecutada por la empresa Fervián, Vías y Áridos. Respecto a la segunda y última fase incluye los vestuarios, el césped y la depuradora.